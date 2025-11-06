Suspension de la réforme : le report d’âge ne sera allégé que pour une génération précise

Le 4 novembre 2025, l’Assemblée nationale a ouvert l’analyse du budget 2026 de la Sécurité sociale. L’objectif est ambitieux : réduire le déficit tout en maîtrisant les dépenses. Ce débat intervient alors que l’économie est sous pression, et chaque décision peut changer la vie quotidienne des citoyens. La gestion financière de la Sécurité sociale suscite de vives attentes, avec un accent particulier sur les réformes liées aux retraites et aux dépenses de santé.

Réduire le déficit budgétaire

Pour 2026, le gouvernement prévoit de ramener le déficit de la Sécurité sociale à 17,5 milliards d’euros, contre 23 milliards d’euros en 2025. Cette baisse notable vise à assurer la pérennité financière du système social français. Le plan propose plusieurs mesures pour atteindre cet objectif, notamment une gestion plus rigoureuse des dépenses et une révision des politiques en vigueur.

La suspension annoncée de la réforme des retraites figure parmi les mesures phares. Elle concerne directement les personnes nées entre 1964 et 1968. Cette suspension engendrera un coût de 400 millions d’euros en 2026, montant qui devrait passer à 1,8 milliard d’euros en 2027. Pour équilibrer ces dépenses, une hausse de la taxe sur les complémentaires santé sera appliquée, passant à 2,05 %, et la revalorisation des pensions en 2027 sera limitée.

Ajuster les retraites et soutenir les minima sociaux

Un autre volet important vise à dégelé les pensions et les minima sociaux, même si cela représente un manque à gagner de 3,6 milliards d’euros en économies, le gouvernement compte contrer cette dépense par une augmentation de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur le patrimoine, en lien avec l’abattement fiscal.

Ces modifications ont pour but de préserver le pouvoir d’achat des retraités tout en maintenant l’équilibre du budget, malgré les nouvelles mesures fiscales.

Par ailleurs, pour aider les femmes ayant eu des carrières longues, deux trimestres de majoration pourront être pris en compte dans le calcul du salaire de référence. Ce calcul s’effectuera sur 24 années pour les mères d’un enfant et sur 23 années pour celles ayant deux enfants ou plus.

Nouvelles mesures pour les familles et la santé

Le projet intègre également l’instauration d’un congé de naissance inédit de deux mois pour chaque parent, à prendre soit en même temps, soit de manière consécutive. L’indemnisation correspondante sera fixée par décret dans les prochaines semaines. Cette initiative vise à offrir plus de soutien aux familles dès l’arrivée d’un enfant.

Concernant les dépenses de santé, leur hausse sera limitée à 1,6 % en 2026, avec un objectif d’économies évalué à 7,1 milliards d’euros. Le plan inclut aussi le doublement des franchises médicales : désormais, 2 € par boîte de médicaments ou pour un acte paramédical, 4 € par consultation médicale et 8 € par transport sanitaire.

Gestion plus stricte des arrêts-maladie

La durée maximale d’un arrêt-maladie sera désormais encadrée : un mois après une hospitalisation et quinze jours en cabinet médical. Les renouvellements ne pourront intervenir que par périodes de deux mois. De plus, le recours obligatoire au dossier médical partagé est instauré afin d’assurer un suivi précis et de limiter les abus éventuels. En cas de non-respect de ces nouvelles règles, les sanctions pourront atteindre jusqu’à 2 500 € par infraction individuelle ou 100 000 € par an pour un établissement.

Les débats parlementaires sur ce budget se poursuivront jusqu’au 12 novembre 2025, période durant laquelle ces propositions seront longuement examinées.

Ce projet budgétaire traduit la volonté du gouvernement d’allier rigueur économique et justice sociale. Tandis que certaines mesures alimentent déjà les discussions parmi les acteurs politiques (par exemple, le Parti socialiste, qui soutient ces ajustements en échange d’un appui politique à Sébastien Lecornu), il revient désormais aux parlementaires et à l’opinion publique française – voire internationale – d’examiner minutieusement ces décisions complexes mais jugées nécessaires pour préparer notre avenir commun face aux difficultés économiques actuelles.