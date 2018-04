HD Média Groupe se penche sur le bien-être à la maison

Publié le: mardi 10 avril 2018

Il n’est pas toujours évident de se sentir bien chez soi, et d’évoluer dans un espace représentatif de la personne que nous sommes. HD Média Groupe, maison d’édition essentiellement tournée vers l’habitat, propose plus de vingt magazines par an afin d’aider ses lecteurs à se sentir mieux chez eux.

Depuis plusieurs années, la décoration et l’aménagement de son appartement -ou de sa maison-a pris une place de premier choix dans le cœur des Français. Des enseignes dédiées à cette thématique fleurissent un peu partout, pour le bonheur des passionnés.

Il est devenu très simple de s’inspirer et de façonner son cocon, grâce aux médias sociaux et notamment grâce aux influenceurs. Mais la presse n’est pas en reste puisque, à son tour, elle s’inspire des dernières tendances pour aiguiller au mieux les mordus de décoration. C’est le cas des magazines proposés par HD Média Groupe.

Ses quatre magazines, Déco Mag, Maison Actuelle, Maison et Jardin actuels et Cheminée Actuelle, proposent un large choix d’outils et de conseils professionnels pour que tout le monde puisse se sentir bien chez soi, et vivre dans un espace empli d’ondes positives.

Le dernier en date, l’édition mars-avril de Déco Mag, propose à ses lecteurs de nouvelles idées pour rafraîchir leur cocon, et des rendez-vous découverte pour s’inspirer des plus grands.

Avec des sujets pointus qui ont déjà conquis beaucoup de professionnels, le groupe HD Média se place au cœur de la tendance. Les passionnés de design et décoration se tournent de plus en plus vers cet acteur majeur de la presse française, grâce auquel ils ne restent jamais sur leur faim.

Décoration intérieure, aménagement du jardin, choix d’un design pour les meubles… Le groupe HD Média balaie en profondeur plusieurs thématiques afin que chacun puisse pleinement profiter de son espace de vie.