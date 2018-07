Wi-Fi d’entreprise : l’expertise de Hub One

Publié le: vendredi 6 juillet 2018

Opérateur Télécom historique et filiale des Aéroports de Paris (ADP), Hub One est devenu ces dernières années un opérateur majeur des technologies digitales pour les entreprises. Les solutions de Wi-Fi d’entreprise de Hub One sont conçues pour répondre aux nouveaux enjeux de la transformation digitale.

Partant du constat que la majorité des cadres accomplissent désormais l’essentiel de leurs missions dans l’entreprise en dehors de leur poste de travail, Hub One propose à ses clients des solutions adaptées aux moyens de communication synchronisés qui nécessitent une couverture Internet Très Haut Débit ininterrompue.

« La digitalisation des métiers, des lieux et des usages devient pour tous une priorité, une opportunité de faire la différence, un levier de croissance pour ouvrir l’entreprise vers de nouveaux développements », assure le Directeur Général de Hub One, Guillaume de la Vallade.

Hub One est l’un des leaders français pour le déploiement et l’administration de réseaux Internet locaux sans fil (WLAN) en entreprise. La société garantit une supervision 24/7 en temps réel des infrastructures avec une résolution proactive des incidents. Son espace client permet d’analyser la performance du réseau, de connaître les usages qui en sont faits, de gérer les factures et de suivre la résolution des incidents.

La solution Hub One Wi-Fi d’entreprise est 100% opérée et administrée par le groupe Hub One. Elle comprend :

La prise en charge complète ou partielle du projet selon les besoins : audits de couverture, câblage, installation, maintenance, LAN, bornes Wi-Fi, lien Internet…

Une architecture hébergée minimisant l’investissement en équipements sur site

Une supervision réseau proactive en temps réel

Un engagement de disponibilité « bout en bout » de 99,8%

Un portail de connexion évolutif simple d’usage

Wi-Fi d’entreprise de Hub One au service de Feu Vert

Hub One a été choisi par le groupe Feu Vert afin de l’accompagner dans la digitalisation de ses magasins avec l’installation d’une solution Wi-Fi d’entreprise globale et innovante.

De la prise en charge express des clients, à des hot spots Wi-Fi public pour les clients, en passant par le Wi-Fi sécurisé pour les agents, des bornes interactives en rayon, ou la gestion en temps réel des articles, Hub One a donné à Feu Vert les moyens de mener une politique de digitalisation ambitieuse et novatrice.

Vincent Burlet, directeur Systèmes d’information et Organisation de Feu Vert, se dit d’ailleurs satisfait de la collaboration avec Hub One « La solution wifi managée est opérationnelle et nous sommes pleinement satisfaits du service », a-t-il indiqué.

« Face aux enjeux de la transformation numérique, les systèmes d’information et les technologies doivent être robustes, agiles, et assurer un bon niveau de sécurité. Pour notre infrastructure wifi nous cherchions un service complet, à la fois l’installation, la maintenance et la supervision pour concentrer nos efforts sur les usages. Pour nos clients, la solution devait être simple et accessible. Nous avons choisi un expert, la société Hub One, qui a une connaissance du secteur de la distribution et qui a surtout la capacité à assurer un service de qualité sur l’ensemble de nos points de vente », a-t-il conclu.