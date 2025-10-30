Novembre 2025 : ce qui change pour vos finances et votre logement

Depuis le 1ᵉʳ novembre 2025, plusieurs dispositions impactent directement les finances et la vie des Français. Entre redistribution des heures creuses, plafonnement des frais bancaires ou obligations renforcées en matière de prévention, le mois de novembre s’annonce dense en changements. Tour d’horizon des principales mesures désormais en vigueur.

Réorganisation des heures creuses et stabilité tarifaire : des ajustements énergétiques importants

À compter du 1ᵉʳ novembre 2025, une refonte des horaires d’électricité en heures creuses est appliquée à l’échelle nationale. Selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE), cette mesure vise à « mieux aligner les périodes de consommation sur la production renouvelable ». Près de 11 millions de foyers sont concernés par cette nouvelle organisation horaire. Désormais, « les heures creuses incluent obligatoirement 5 heures de nuit et 2 heures de jour entre 11 h et 17 h », selon la même source.

Par conséquent, les créneaux situés entre 7 h–11 h et 17 h–23 h, auparavant considérés comme avantageux, rebasculent en heures pleines. Une conséquence directe pour les ménages équipés de ballons d’eau chaude ou d’appareils programmés, qui devront ajuster leurs habitudes pour ne pas voir leur facture grimper. En parallèle, le tarif du gaz reste inchangé en ce début d’hiver, comme l’a confirmé Selectra le 28 octobre 2025. Une stabilité bienvenue dans un contexte marqué par la hausse des dépenses contraintes. Toutefois, ceux qui ne reparamètrent pas leurs équipements électriques pour suivre les nouveaux créneaux pourraient voir leur budget énergétique croître de manière significative.

Logement, succession, retraites : novembre transforme la sphère financière

L’entrée en vigueur de la trêve hivernale, le 1ᵉʳ novembre 2025, suspend toutes procédures d’expulsion jusqu’au 31 mars 2026. Cette mesure sociale, annuelle, vise à « protéger les locataires précaires en période de grand froid », rappelle PleineVie dans son édition du 29 octobre 2025. Autre changement d’envergure : les frais bancaires appliqués en cas de succession sont plafonnés. À partir du 13 novembre, les établissements bancaires ne peuvent plus facturer plus de 1 % du montant total des avoirs, avec un plafond fixé à 850 euros. Cette disposition, introduite par décret, vise à « réduire le coût des formalités successorales pour les héritiers », selon le Service d’information du Gouvernement.

Concernant les retraites, les bénéficiaires du régime AGIRC-ARRCO ne verront pas leur pension complémentaire revalorisée ce mois-ci. Plus de 14 millions de personnes sont concernées par cette décision, qui rompt avec les revalorisations automatiques observées les années précédentes. Selon PleineVie, cette absence d’indexation « révèle les tensions financières pesant sur les régimes complémentaires ».

Lutte contre les violences et campagnes de santé : obligations sociales importantes

Au-delà des enjeux économiques, novembre 2025 voit également l’application de nouvelles obligations dans le champ social. À compter du 19 novembre, tous les établissements sportifs, qu’ils soient publics ou privés, doivent obligatoirement afficher de façon visible les dispositifs existants de signalement des violences. Cela inclut les violences sexuelles, physiques et morales. Cette mesure, prévue par décret, vise à « favoriser la libération de la parole et l’accès aux ressources » pour les victimes, selon le Service d’information du Gouvernement.

L’obligation concerne gymnases, stades, piscines et salles de sport, et impose un affichage lisible à tous les usagers, mineurs comme adultes. Parallèlement, la campagne annuelle « Mois sans tabac » se déroule tout au long du mois, avec un accompagnement renforcé proposé par les agences régionales de santé. En complément, la double campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid-19 est également en cours. Selon Service-public.fr, les populations les plus vulnérables – personnes âgées, malades chroniques, femmes enceintes – sont prioritaires pour ces deux vaccinations.