Non-recours aux pensions de retraite : 940 000 retraités laissés pour compte

En France, pas mal de retraités ne touchent pas la totalité de leurs droits. On parle ici de non-recours aux pensions, qui concerne environ 940 000 retraités âgés de 70 à 90 ans. Une étude publiée par l’Assurance retraite en 2024 met en lumière ce problème majeur, qui affecte directement le quotidien des personnes âgées.

Un droit à réclamer et ses conséquences

Le système de retraite français repose sur ce qu’on appelle le droit à réclamer. Autrement dit, c’est à chacun de faire les démarches pour toucher sa pension. Ce mode de fonctionnement peut entraîner des oublis ou des malentendus, surtout pour ceux qui ont eu des carrières décousues ou qui ont cotisé à plusieurs régimes.

D’après une étude de la DREES menée en 2019, la génération née en 1942 connaît un taux de non-recours total de 7 % et un taux partiel de 24 %. Ces chiffres montrent bien qu’il serait judicieux de mieux informer et sensibiliser les assurés.

Des campagnes d’info pour ne rien rater

Pour tenter de régler ce souci, l’Union Retraite a lancé deux campagnes d’information. La première, en 2024, ciblait les personnes nées en 1949, 1950 et 1954. La seconde, en 2025, s’adressait aux générations nées en 1951, 1952 et 1955. L’objectif de ces initiatives est de renseigner les futurs bénéficiaires sur leurs droits et sur la démarche à suivre pour éviter de passer à côté de leur pension.

Ces actions cherchent à réduire le nombre d’assurés qui se retrouvent avec seulement une partie, voire aucune, de leur pension à cause d’un manque d’information ou de démarches administratives trop lourdes.

À quoi ressemble le non-recours total et partiel

Les retraités en situation de non-recours total se distinguent par des carrières relativement courtes, avec une moyenne de seulement 32 trimestres travaillés. Par ailleurs, trois quarts des cas concernent des personnes nées à l’étranger, souvent de passage en France ou ayant principalement cotisé dans un autre pays.

En revanche, le non-recours partiel découle généralement d’un oubli lié aux diverses affiliations au cours de la carrière.

Les conséquences financières sur le porte-monnaie

Le manque à gagner pour ceux qui ne perçoivent qu’une partie de leurs droits est estimé à environ 40 € bruts par mois. Pour ceux qui ne touchent aucune pension, la perte moyenne s’élève à 180 € bruts par mois. Ces montants, bien que pouvant paraître modestes, font une réelle différence dans le budget mensuel d’un retraité.

La question du non-recours aux pensions demeure un enjeu majeur pour offrir une retraite décente et complète aux assurés français, notamment en ce qui concerne les aides financières. Il est donc indispensable de redoubler d’efforts pour informer et accompagner chacun, afin que tout le monde puisse bénéficier pleinement des droits acquis tout au long de sa vie professionnelle.

Ce sujet interpelle tant par son ampleur que par ses retombées sociales et économiques, et rappelle à chacun l’importance de ne pas négliger les démarches administratives nécessaires pour assurer sa stabilité financière à la retraite.