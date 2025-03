Chèque énergie retraité : un coup de pouce pour les retraités français

Face à la montée des prix de l’énergie, le gouvernement français a lancé le chèques énergie, une aide financière spécialement pensée pour les ménages modestes, et surtout pour les retraités. Cette mesure a pour but de réduire la pression des dépenses énergétiques sur ces foyers, y compris ceux qui vivent dans des établissements spécialisés pour personnes âgées. En France, où il y a environ 17 millions de retraités modestes, cette aide représente un soutien important pour beaucoup.

Montant et utilisation du chèque énergie

Le chèque énergie peut vous valoir entre 48 euros et 277 euros dès 2025. Vous pouvez utiliser cette somme pour payer diverses factures d’énergie, que ce soit l’électricité, le gaz, le fioul, le bois de chauffage ou d’autres combustibles qui servent pour l’eau chaude ou le chauffage. Autrement dit, c’est une vraie bouffée d’air pour vos dépenses énergétiques. Par ailleurs, ce chèque peut aussi servir à financer des travaux d’amélioration énergétique, comme l’isolation, l’installation de fenêtres à double vitrage ou l’achat d’équipements économes en énergie.

Selon les ressources de votre foyer, un chèque énergie exceptionnel de 100 euros ou 200 euros peut être accordé. Il est par ailleurs possible de l’échanger contre un chèque travaux, qui reste valable deux ans de plus que le chèque énergie initial. Distribué sous forme de document papier à votre nom, il fonctionne de manière similaire à un chèque bancaire auprès des fournisseurs d’énergie.

Les conditions pour en bénéficier

Le chèque énergie est attribué automatiquement aux foyers modestes dont le revenu fiscal de référence annuel est inférieur à 10 800 euros par unité de consommation (UC). Parfois, ce seuil est porté à 11 000 euros. Pour calculer les UC, la règle est la suivante : la première personne compte pour 1 UC, la deuxième pour 0,5 UC et chaque personne supplémentaire ajoute 0,3 UC.

Pour en bénéficier, il faut résider dans un logement soumis à la taxe d’habitation en France et être raccordé à un réseau de distribution d’énergie. Il est obligatoire que vos revenus soient déclarés, même s’ils sont faibles. À noter, les retraités qui perçoivent plus de 3 000 euros de pension ne peuvent pas en profiter, mais peuvent bénéficier d’un abattement fiscal. En revanche, ceux qui vivent en EHPAD, dans des résidences autonomie, en ESLD (Établissements de Soins Longue Durée) ou en USLD (Unités de Soins Longue Durée) peuvent bénéficier de cet appui, celui-ci étant déduit ultérieurement des frais et redevances appliqués par l’établissement concerné.

Comment ça se passe concrètement

Généralement, le chèque énergie est envoyé par courrier aux bénéficiaires pendant les mois de mars et avril. Sa validité court jusqu’au 31 mars de l’année qui suit son émission, ce qui vous laisse tout un an pour en profiter. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à votre fournisseur d’énergie de l’appliquer directement sur vos factures pour l’année suivante.

Pour toute question ou si vous avez besoin d’un coup de main, vous pouvez joindre le service d’assistance au 0 805 204 805 ou vous rendre sur le site du ministère de la Transition écologique.

Les modalités d’utilisation

Pour utiliser le chèque sur vos factures de gaz ou d’électricité, il suffit d’envoyer le document accompagné d’une copie d’un justificatif client au fournisseur concerné. Le montant sera alors déduit directement de vos factures en cours ou futures. Si vous préférez payer en ligne, vous avez la possibilité de saisir le numéro de votre chèque énergie lors du paiement.

Dans l’éventualité où vos combustibles comprennent du bois ou du fioul domestique, il vous suffit de remettre le chèque à votre fournisseur habituel. Attention toutefois, cette aide ne s’applique pas aux charges locatives ou aux copropriétaires dans les logements équipés d’un chauffage collectif. Enfin, sachez qu’elle offre également un abattement notable de 80 % sur les tarifs liés au déplacement du fournisseur en cas d’interruption due à un défaut de paiement.

La mise en place du chèque énergie retraité montre bien l’engagement du gouvernement envers ses citoyens les plus fragiles, tout comme la suppression du malus Agirc-Arrco. Cette aide allège la charge des ménages modestes et encourage une gestion plus durable et efficace des ressources énergétiques au quotidien.