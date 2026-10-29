Face à une menace terroriste jugée élevée et à une augmentation de 9% des actes antichrétiens en 2025, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a ordonné aux services de renseignement et forces de sécurité une évaluation stratégique des risques potentiels autour des lieux de culte chrétiens pour la Toussaint 2026. Le télégramme adressé aux préfets le 27 octobre 2026 traduit une préoccupation tactique : anticiper toute tentative d’attentat lors d’une période de forte affluence dans les églises et cimetières.

Contexte de menace : le profil du risque terroriste antichrétien

Actes antichrétiens 2025-2026 : escalade et potentiel de radicalisation

Les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur dessinent une progression inquiétante. En 2025, 843 actes antichrétiens ont été recensés, en hausse de 9% par rapport à 2024. Entre janvier et août 2026, 605 actes ont déjà été enregistrés, soit une augmentation de 21% comparée à la même période en 2024 et de 3% par rapport à 2025. Les atteintes aux biens représentent 87% de ces infractions, principalement des dégradations de lieux de culte catholiques. Le ministre précise que les actes antichrétiens constituent 34% de l’ensemble des actes antireligieux en France, une proportion significative qui cible très majoritairement le culte catholique.

Au-delà des statistiques, l’analyse du renseignement intérieur identifie un double risque : d’une part, la persistance d’actes de vandalisme opportunistes ou motivés par des revendications anticléricales ; d’autre part, la possibilité d’une action violente planifiée par des individus radicalisés exploitant la symbolique religieuse de la Toussaint. Les tensions géopolitiques internationales amplifient le potentiel de passages à l’acte, notamment dans un contexte où plusieurs conflits impliquent des dimensions confessionnelles.

Menace terroriste élevée : justification de la mobilisation

Laurent Nuñez justifie explicitement le dispositif renforcé par « le niveau très élevé de la menace terroriste ainsi que l’accroissement des tensions au plan international », qui « exigent le maintien d’une extrême vigilance notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux à caractère religieux ». L’appréciation de la menace repose sur plusieurs indicateurs : surveillance des mouvements djihadistes, détection de discours radicaux visant les symboles chrétiens, et analyse des modes opératoires récents. La période de la Toussaint concentre les risques en raison de l’affluence prévisible dans les églises le 1er novembre et dans les cimetières le 2 novembre, créant des cibles potentielles pour des attentats de masse ou des actions isolées.

Dispositif de renseignement et d’évaluation des menaces

Services de renseignement : évaluation des menaces potentielles par lieux de culte

Le télégramme ministériel impose aux préfets de solliciter les services de renseignement territoriaux pour réaliser une cartographie des vulnérabilités. Chaque lieu de culte et cimetière chrétien doit faire l’objet d’une évaluation individualisée, croisant plusieurs critères : fréquentation attendue, exposition médiatique, historique d’incidents, accessibilité et capacités de surveillance existantes. Les services de renseignement doivent évaluer les menaces potentielles en s’appuyant sur les remontées du terrain, les signalements de comportements suspects et les échanges avec les responsables religieux.

La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et les services départementaux de renseignement territorial (SDRT) coordonnent leurs analyses pour identifier d’éventuelles filières actives ou individus fichés susceptibles de commettre un attentat. La veille numérique complète le dispositif, scrutant les réseaux sociaux et forums pour détecter d’éventuels appels à l’action violente ciblant la Toussaint.

Coordination des forces de sécurité pour la période Toussaint

Police nationale, gendarmerie, police municipale : répartition des responsabilités

Le dispositif opérationnel repose sur une coordination tripartite. La police nationale assure la protection des lieux de culte en zone urbaine dense, déployant des patrouilles visibles et des équipes en civil. La gendarmerie nationale couvre les zones rurales et périurbaines, où de nombreux cimetières et églises isolées nécessitent une surveillance ciblée. Les préfets sont invités à solliciter la mobilisation de la police municipale auprès des maires, renforçant ainsi le maillage sécuritaire local. Cette décentralisation permet d’adapter les moyens aux réalités territoriales, chaque commune évaluant ses besoins spécifiques en fonction de la taille de ses infrastructures religieuses et de leur fréquentation.

Les responsables des lieux de culte sont associés à la démarche, informés des mesures mises en place et invités à signaler toute anomalie. Les échanges préalables entre forces de l’ordre et autorités religieuses facilitent l’identification des points sensibles et l’organisation de rondes dissuasives.

Taux de présence de 75% le 31 octobre : ajustement tactique face aux menaces concurrentes

Le week-end du 31 octobre cumule plusieurs facteurs de tension. Outre la veille de la Toussaint, des manifestations contre la vie chère et les festivités d’Halloween mobilisent les forces de l’ordre. Laurent Nuñez impose un taux de présence des effectifs de police de 75%, garantissant une capacité de réaction rapide en cas d’incident. Cet ajustement tactique témoigne de la nécessité de gérer simultanément plusieurs risques : attroupements lors de manifestations, débordements festifs liés à Halloween, et menace terroriste latente sur les sites religieux. La répartition des effectifs s’appuie sur une analyse heure par heure des flux de population et des événements programmés, optimisant la couverture territoriale sans disperser les moyens.

Vidéoprotection et surveillance : renforcement du maillage sécuritaire

Le télégramme ministériel insiste sur l’exploitation maximale des dispositifs de vidéoprotection municipaux. Les préfets doivent inciter les maires à orienter les caméras vers les abords des églises et cimetières, créant ainsi une surveillance continue des accès. La vidéoprotection constitue un outil de dissuasion et de preuve, permettant d’identifier rapidement des comportements suspects ou de reconstituer les circonstances d’un incident. Les centres de supervision urbains sont mis en alerte, avec des opérateurs formés à repérer les signaux faibles : individus en repérage, dépôts d’objets suspects, tentatives d’intrusion.

La combinaison de patrouilles physiques et de surveillance électronique vise à créer un environnement sécurisé sans transformer les lieux de culte en zones militarisées. L’objectif stratégique demeure double : rassurer les fidèles tout en dissuadant toute velléité d’action violente. Les forces de sécurité intérieure s’appuient sur les retours d’expérience des précédentes périodes sensibles, ajustant leur posture en fonction des menaces détectées et des vulnérabilités identifiées par le renseignement.