TikTok accusé de mettre en danger la santé mentale des adolescents

L’application TikTok est aujourd’hui au centre d’une alerte sanitaire majeure en France. Le ministère de l’Éducation nationale a saisi la justice en mars 2026, estimant que certains mécanismes de la plateforme pourraient exposer les jeunes à des contenus favorisant la dépression, l’automutilation et le suicide. Une démarche inédite, motivée par des observations concrètes et des données préoccupantes sur la santé mentale des adolescents.

Une exposition rapide à des contenus liés au mal-être sur Tiktok

Au cœur des accusations, un élément précis : la rapidité avec laquelle des contenus sensibles apparaissent dans le fil des jeunes utilisateurs. Pour étayer ses inquiétudes, le ministère a mené une expérience en créant un compte fictif se présentant comme un adolescent de 14 ans.

Le résultat est jugé particulièrement inquiétant. « En moins de 20 minutes, sans avoir liké quoi que ce soit, on s’est retrouvé avec des vidéos dépressives », a déclaré Edouard Gerffray, ministre de l’Education nationale relayé par CNews. Cette exposition rapide, sans interaction préalable, suggère que l’algorithme pourrait orienter spontanément certains profils vers des contenus à forte charge émotionnelle.

Plus grave encore, certains contenus identifiés sont décrits comme « des véritables tutoriels de scarifications », toujours selon Edouard Gerffray. Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de contenus évoquant le mal-être, mais de vidéos pouvant encourager des comportements à risque.

Des « spirales » de contenus nocifs pour les jeunes

L’Éducation nationale pointe un mécanisme spécifique : celui de la recommandation algorithmique. Selon le ministère, TikTok serait capable de créer des « spirales » de contenus, entraînant progressivement l’utilisateur vers des thématiques de plus en plus sensibles. Ces spirales peuvent se former sans action volontaire. Le simple fait de regarder une vidéo suffirait à déclencher une chaîne de recommandations similaires. Le ministère parle ainsi d’une « spirale susceptible d’inciter un public vulnérable à commettre l’irréparable », selon son communiqué officiel.

Ce fonctionnement est particulièrement problématique chez les adolescents. À cet âge, la construction psychologique est encore fragile. Or, selon les données citées par le ministère, près de 30 % des jeunes de 15 à 24 ans présentent des troubles dépressifs, ce qui constitue un terrain à risque pour ce type d’exposition.

Un impact potentiel sur le suicide et l’automutilation

C’est sur ce point que la démarche judiciaire prend toute son importance. Le signalement transmis au parquet vise explicitement la « provocation au suicide ». Une qualification pénale lourde, qui suppose que certains contenus ou leur diffusion puissent inciter directement ou indirectement à passer à l’acte.

Cette inquiétude ne repose pas uniquement sur l’expérience menée par le ministère. Elle s’inscrit dans un contexte plus large. Depuis novembre 2025, une enquête préliminaire est déjà en cours pour examiner le rôle potentiel de l’algorithme de TikTok dans la diffusion de contenus liés au suicide, rappelle Reuters.

Le ministère évoque également des études scientifiques publiées depuis 2021, qui documentent la capacité de la plateforme à renforcer des comportements addictifs et à enfermer les utilisateurs dans des contenus répétitifs liés à la dépression, aux troubles alimentaires ou à l’automutilation.

Une question de données et de responsabilité des réseaux sociaux

Au-delà des contenus eux-mêmes, l’Éducation nationale met en cause le modèle de fonctionnement de TikTok. L’algorithme repose sur l’analyse fine du comportement des utilisateurs, ce qui implique une collecte massive de données personnelles. Selon le ministère, ce mécanisme pourrait non seulement favoriser la diffusion de contenus problématiques, mais aussi contrevenir à la réglementation sur la protection des données. C’est pourquoi le signalement inclut également des accusations de « traitement de données illicites » et de « transfert de données à caractère illicite », selon Le Parisien.

Le contexte d’usage renforce les inquiétudes. Les adolescents sont particulièrement exposés à ces contenus, notamment en raison du temps passé sur la plateforme. Selon les données de l’Arcom citées par le Sénat, les 12-17 ans passent en moyenne 1 heure et 21 minutes par jour sur TikTok. Cette forte exposition quotidienne augmente mécaniquement le risque d’être confronté à des contenus sensibles. D’autant que ces derniers peuvent apparaître sans recherche active, simplement via le système de recommandations.

Face à ces constats, les autorités françaises envisagent des mesures plus larges. Une proposition de loi actuellement examinée prévoit notamment de limiter l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.

TikTok conteste les accusations d’incitation au suicide

De son côté, TikTok rejette ces critiques. La plateforme affirme disposer de plus de 50 fonctionnalités dédiées à la sécurité et au bien-être des jeunes utilisateurs. Elle met en avant ses outils de modération, ses systèmes de signalement et ses paramètres de contrôle parental. L’entreprise insiste également sur ses efforts pour limiter la diffusion de contenus dangereux.

Malgré ces arguments, les autorités sanitaires et éducatives françaises restent préoccupées. Pour elles, la question dépasse le seul cadre technique. Elle touche directement à la santé mentale des adolescents, dans un environnement numérique omniprésent et difficile à réguler.