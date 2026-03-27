Cette compagnie aérienne peut désormais vous débarquer si vous n’avez pas d’écouteurs : les passagers n’en reviennent pas

La lutte contre le bruit à bord des avions prend une nouvelle tournure. United Airlines, la compagnie américaine, a mis à jour son contrat de transport avec une règle surprenante : les passagers qui écoutent du contenu audio ou regardent des vidéos doivent obligatoirement porter des écouteurs ou un casque, rapporte Geo. Annoncée dans un communiqué le 27 février, cette directive vise à améliorer l’expérience de vol en réduisant les nuisances sonores et en renforçant le respect et la tranquillité à bord.

Une règle plus claire pour calmer les perturbateurs

United Airlines a choisi de rendre explicite ce qui était jusque-là implicite : une consigne souvent rappelée via ses règles Wi‑Fi. Pour Josh Freed, porte-parole de la compagnie, inscrire cette obligation dans le contrat de transport permet d’insister sur l’importance d’utiliser des écouteurs pour écouter de la musique, regarder des films ou scroller des vidéos sur les réseaux sociaux. « Nous avons toujours encouragé nos clients à utiliser des écouteurs », précise Freed, en rappelant que des écouteurs peuvent être fournis « dans la limite des stocks disponibles ».

Cette décision fait suite à une inquiétude grandissante sur les comportements perturbateurs à bord. La Federal Aviation Administration (FAA) a recensé plus de 1 600 incidents de ce type sur des vols aux États‑Unis. Scott Keyes, expert en voyages, voit dans cette règle une « manière courtoise de gérer » des comportements parfois dérangeants d’un « petit nombre de personnes ». À sa connaissance, United Airlines serait la première à prévoir de telles sanctions pour les contrevenants.

Et les autres compagnies, elles font quoi ?

Du côté d’autres transporteurs, Delta Airlines encourage aussi l’usage d’écouteurs. Mais, contrairement à United, il n’existait pas de cadre de sanctions spécifique en cas de non‑respect de cette consigne de courtoisie. Samantha Moore, porte‑parole de Delta, confirme que les passagers sont simplement « invités à respecter les règles de courtoisie et les consignes de l’équipage ».

L’approche de United Airlines peut sembler plus contraignante. Elle traduit cependant une volonté claire de préserver le confort des passagers et de prévenir des incivilités susceptibles de nuire à tous. Ces mesures peuvent être bien accueillies par les voyageurs qui souhaitent un environnement de vol plus serein.