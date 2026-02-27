Arrêt maladie : ce nouveau contrôle à distance qui peut vous surprendre

L’Assurance Maladie lance un dispositif de télécontrôle par visioconférence pour vérifier la validité des arrêts de travail. L’idée est de simplifier la vie des assurés tout en renforçant la lutte contre la fraude, dans une logique de modernisation des services de « la Sécu ». Ce dispositif, mis en place depuis le 1er décembre dernier, est déjà testé dans trois régions pilotes : la Normandie, l’Occitanie et la Bourgogne-Franche-Comté.

À quoi sert le télécontrôle et comment ça se passe

Le télécontrôle permet, via une visioconférence sécurisée, de vérifier si l’état de santé d’un assuré correspond bien au motif de son arrêt de travail, explique RMC. Cela évite des déplacements parfois contraignants pour l’assuré et facilite le travail du médecin-conseil.

Les acteurs principaux du dispositif sont l’Assurance Maladie, représentée par la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie), le médecin-conseil, le médecin traitant, ainsi que l’employeur (en lien avec la contre-visite patronale).

La procédure de contrôle se déroule en trois étapes :

d’abord, l’assuré est convoqué par mail et SMS au moins deux jours avant le rendez-vous.

au moins deux jours avant le rendez-vous. Un rappel est envoyé la veille pour éviter les oublis.

Le jour J, l’assuré se connecte à la visioconférence pour discuter de sa pathologie avec le médecin-conseil, depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

À qui ça s’applique et comment ça se déroule

Le télécontrôle ne se limite pas aux arrêts maladie classiques : il concerne aussi les accidents de travail, les maladies professionnelles et certaines demandes d’invalidité. Si l’assuré ne peut pas participer au télécontrôle, une alternative est prévue : un rendez-vous physique peut lui être proposé.

Le médecin-conseil joue un rôle clé en évaluant l’aptitude médicale de l’assuré. À l’issue de l’entretien, le médecin peut rendre un avis sur la justification de l’arrêt, avis qui peut conduire à un remboursement des indemnités perçues à tort.

Les avantages et la sécurité de la visio

Parmi les avantages, la réduction des déplacements pour les assurés et la simplification des démarches pour les médecins-conseils se détachent nettement. La phase de test a recueilli un taux d’approbation de 85 % parmi les assurés contrôlés, ce qui donne un bon indicateur de l’acceptation du dispositif.

Les équipements utilisés sont des smartphones, tablettes et ordinateurs, et la visioconférence repose sur une technologie sécurisée pour protéger la sécurité des données.