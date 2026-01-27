Cette tendance chez les nouveaux propriétaires transforme certaines maisons en cauchemar financier

Alors que l’apparence d’une maison prime souvent, beaucoup de propriétaires laissent de côté la fonctionnalité. Une étude récente d’Allianz, intitulée « Allianz’s Home Care Report« , met le doigt sur une tendance inquiétante : les rénovations esthétiques prennent le pas sur l’entretien utile. En Australie, influencés par les réseaux sociaux et des images générées par IA, les propriétaires cherchent surtout des intérieurs « picture perfect » plutôt que des améliorations pratiques du logement.

Ce que les rénovations esthétiques font à la valeur d’une maison

Allianz relève que 40 % des propriétaires adoptent une approche « set and forget », en négligeant l’entretien courant de leur habitation. En privilégiant l’esthétique, 39 % des répondants misent sur l’attrait visuel, tandis que 35 % ajoutent des touches personnelles au détriment d’une maintenance régulière. Luke Whenman, directeur principal des sinistres chez Allianz, conseille : « Avant d’entreprendre une rénovation, il est important de penser au-delà du design et d’examiner vos plans sous l’angle de la maintenance ».

Les exemples concrets ne manquent pas : remplacer une baignoire par une douche à l’italienne peut réduire l’attrait familial d’une maison ; des citernes cachées, si elles tombent en panne, deviennent un vrai casse-tête et peuvent coûter cher à réparer (notamment quand l’accès est compliqué). De même, des matériaux comme la pierre naturelle ou le bardage en bois, aussi beaux soient-ils, exigent un entretien fréquent.

Pièges côté finances et assurance

Ces choix ont des conséquences financières et sur les assurances. Si une rénovation ne respecte pas les normes de construction, elle peut entraîner un refus de prise en charge par l’assureur, explique le site realestate. Allianz souligne que ne pas déclarer les travaux à son assureur ou ne pas respecter les normes peut conduire à de lourdes pertes pour les propriétaires. Les exclusions pour « usure normale » s’appliquent souvent, ce qui complique les indemnisations quand la détérioration est progressive.

Des tendances de design éphémères risquent aussi de faire baisser la valeur des biens à l’avenir. Comme le rappelle l’experte Rebecca Cardamone : « Un design tendance peut avoir fière allure maintenant, mais il peut être considéré comme démodé dans 10 ans. Les choix classiques tendent à conserver leur valeur ».