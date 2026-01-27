Cartes de fidélité : attention, vos euros expirent fin janvier

Depuis le 1er janvier 2026, un compte à rebours discret mais implacable s’est enclenché pour des millions de consommateurs. Les cartes de fidélité, omniprésentes dans les habitudes de consommation, atteignent leur date limite de validité chez plusieurs enseignes. Or, faute de vigilance, de nombreux clients risquent de perdre l’argent accumulé tout au long de l’année précédente. Alors que la plupart des soldes battent leur plein, le mois de janvier représente aussi l’ultime fenêtre pour utiliser ces cagnottes dormantes.

Une expiration silencieuse qui menace les portefeuilles

À la sortie des fêtes, période de forte consommation, les cartes de fidélité deviennent un levier essentiel pour maximiser ses économies. Pourtant, leur fonctionnement reste méconnu. « Dès le 1er février de l’année suivante, votre solde de points est remis à 0. Les points non utilisés au 31 janvier seront supprimés et ne pourront plus être utilisés », avertit Picard, dans ses conditions générales et dans des propos rapportés par RTL. Les clients de l’enseigne disposent donc d’une année glissante pour consommer leurs avantages. Autre acteur majeur concerné : Auchan, qui applique une logique plus nuancée. Les sommes cumulées entre le 1er janvier et le 31 octobre expirent au 31 janvier, mais les montants collectés entre novembre et décembre bénéficient d’un sursis. Ce décalage peut dérouter les consommateurs qui, croyant leur cagnotte protégée, la laissent s’évaporer sans le savoir.

Ces règles de validité sont loin d’être harmonisées. Chaque distributeur fixe ses propres délais. Ce flou génère un risque réel de perte. Chez Carrefour, le fonctionnement diffère à nouveau : « Tous les montants cumulés sur votre Cagnotte Club Carrefour du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sont à utiliser avant le 1er mars de l’année suivante », rappelle l’enseigne dans sa FAQ officielle. Pour les clients fidèles de Carrefour, janvier reste stratégique, mais l’échéance finale se situe à la fin du mois suivant.

Une cagnotte collective colossale… souvent oubliée

Derrière ces dates se cache un enjeu financier massif. D’après Le Parisien, 87 % des Français possèdent au moins une carte de fidélité. Qu’il s’agisse de supermarchés, d’enseignes spécialisées ou de commerces de proximité, ces programmes cumulent des centaines de millions d’euros à redistribuer chaque année. Pour les enseignes, l’expiration des cagnottes non utilisées est un phénomène courant… mais rarement communiqué de manière frontale.

La disparition des avantages accumulés, pourtant réels, s’effectue sans notification dans de nombreux cas. C’est pourquoi le mois de janvier représente un moment clé pour faire le point sur ses cartes, vérifier les montants disponibles et les utiliser à bon escient. La situation est d’autant plus sensible que certaines enseignes lient leur programme de fidélité à des opérations de rentrée, de soldes ou de promotions saisonnières. Il est donc fréquent que les clients, focalisés sur d’autres dépenses, laissent passer la date fatidique sans action.

Des réflexes à adopter pour éviter les mauvaises surprises

Face à ces risques, quelques habitudes simples peuvent faire la différence. Premièrement, consulter régulièrement son espace client en ligne pour suivre sa cagnotte fidélité. Deuxièmement, noter dans son agenda les échéances spécifiques à chaque enseigne, car celles-ci varient fortement, comme le montrent les cas de Picard, Auchan ou Carrefour.

Autre bon réflexe en janvier, utiliser sa cagnotte avant tout achat important, ou l’associer aux remises déjà proposées durant les soldes. Dans bien des cas, les montants dormants atteignent plusieurs dizaines d’euros, surtout après une année complète de consommation. Enfin, certaines enseignes offrent des moyens de transformer ces points en bons d’achat, voire en dons solidaires. Ces alternatives méritent d’être explorées avant la date d’expiration, afin d’éviter que les montants cumulés ne retombent dans les caisses de l’enseigne.