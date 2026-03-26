Fast fashion : des vêtements vite produits, pas si vite jetés ?

Selon cette étude, à rebours des idées reçues, les vêtements ne sont pas nécessairement portés une poignée de fois avant d’être jetés. Une part importante des articles achetés sur Shein est ainsi portée de manière répétée, souvent plus de 50 fois pour les catégories du quotidien. En France, cette intensité d’usage est même supérieure à la moyenne globale, signe d’une véritable sensibilisation des consommateurs et de leur ancrage fort dans des pratiques durables.

Ce constat vient contredire une idée largement répandue : celle d’un vêtement “jetable” par nature. En réalité, la durée de vie dépend moins du modèle économique que de l’usage qui en est fait. Un vêtement porté cinquante fois n’a évidemment pas le même impact sur le climat qu’un vêtement porté cinq fois, puisque multiplier les usages permet de réduire fortement l’empreinte carbone par utilisation.

Deuxième paradoxe apparent : les consommateurs de fast fashion ne se définissent pas comme des adeptes du renouvellement permanent. L’étude Shein montre que leurs critères d’achat sont d’abord fonctionnels — prix, certes, mais aussi confort, taille et adéquation à la vie quotidienne. Autrement dit, ils recherchent des vêtements qu’ils peuvent porter, garder et réutiliser autant que possible.

Cette logique se prolonge après l’usage personnel. Loin d’un modèle linéaire “acheter–porter–jeter”, les comportements observés relèvent davantage d’une circulation des vêtements. En France, 84 % des clients Shein déclarent donner leurs vêtements à leur entourage quand ils ne les portent plus eux-mêmes, et 75 % à des associations. À l’échelle mondiale, le don constitue ainsi la principale forme de prolongation de la durée de vie des biens textiles.

Produire vite, porter durable

Ces pratiques invitent à distinguer deux réalités souvent confondues : la vitesse de production et la vitesse d’obsolescence. La fast fashion accélère indéniablement la première, mais la seconde dépend largement des usages, des arbitrages individuels et des conditions matérielles dans lesquelles ils s’inscrivent. Les consommateurs apparaissent comme des acteurs pragmatiques, qui cherchent à maximiser l’usage de vêtements accessibles, et qui prolongent leur durée de vie lorsqu’ils en ont la possibilité.

Autrement dit, lorsque certaines pratiques plus vertueuses — réparation, recyclage — restent limitées, cela tient moins à un manque de volonté qu’à des contraintes concrètes : manque de compétences, d’infrastructures ou de solutions accessibles. La question n’est donc pas tant ici celle des comportements que de l’environnement dans lequel ils s’exercent.

En creux, le concept même de fast fashion apparaît donc plus ambigu qu’il n’y paraît. “Fast” décrit un système de production et de distribution. Mais il ne dit pas tout des usages réels, ni des attentes des consommateurs. En mettant en lumière des pratiques de port prolongé, de transmission et de réemploi, l’étude de Shein suggère ainsi que si la fast fashion reste un modèle de vitesse, ses consommateurs, eux, ne vivent pas toujours à ce rythme.