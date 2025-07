Pourquoi les retraites en France laissent un goût amer

Le sujet des pensions de retraite en France touche directement des millions de travailleurs proches de la fin de leur carrière. Avec une pension moyenne d’environ 1 512 € nets mensuels, la situation financière des retraités varie beaucoup selon les métiers. Certains professionnels bénéficient de retraites dépassant les 2 500 € par mois, tandis que d’autres ont du mal à atteindre la moyenne nationale, illustrant les disparités de pensions. Ces écarts s’expliquent souvent par des salaires élevés, des régimes complémentaires avantageux et l’usage judicieux des dispositifs d’épargne retraite.

Les médecins et la retraite plutôt confortable

Les professionnels du secteur médical, comme les médecins libéraux et hospitaliers, touchent en général des pensions élevées. Par exemple, les médecins libéraux reçoivent en moyenne 2 770 € par mois selon la CARMF (Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France) – et ce montant peut grimper au-delà des 3 000 € avec l’ajout des régimes de retraite complémentaire. Quant aux médecins hospitaliers, ils peuvent atteindre entre 3 500 € et 6 000 € chaque mois grâce à une combinaison de leur pension de base et du régime complémentaire IRCANTEC.

Les avocats et leur stratégie d’épargne

Pour les avocats, préparer sa retraite passe par une bonne gestion des cotisations et l’utilisation avisée d’outils d’épargne comme le PER ou le contrat Madelin. En 2017, la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français) indiquait qu’en moyenne, les avocats touchaient 2 470 €/mois, complémentaires inclus. Avec une stratégie financière bien menée, certains parviennent à dépasser les 3 000 € par mois.

Les ingénieurs et leur parcours pro

Les ingénieurs dans des domaines comme l’aéronautique, le nucléaire ou l’informatique perçoivent, en moyenne, entre 2 500 € et 3 500 € mensuels à la retraite, ce qui reflète les métiers rémunérés. Cette fourchette varie selon plusieurs facteurs.

Les notaires : gestion de patrimoine et retraite

Les notaires bénéficient généralement d’une pension avoisinant les 3 000 € mensuels. Par contre, ceux qui ont su gérer leur patrimoine avec stratégie peuvent voir leur pension grimper jusqu’à 5 000 € ou plus. Cela s’explique par une combinaison savante entre les régimes de base et complémentaires, associée à des investissements financiers avisés.

Les cadres sup et pilotes : des retraites parmi les plus élevées

Les cadres supérieurs et dirigeants profitent souvent d’une retraite se situant entre 3 000 et 5 000 €, notamment grâce à leurs gros salaires et aux dispositifs d’épargne comme le PERCO. Selon l’Observatoire des inégalités, la pension totale d’un cadre est trois fois supérieure à celle d’un ouvrier. Quant aux officiers supérieurs, ils touchent entre 2 500 et 4 000 € par mois, en bénéficiant aussi de primes et bonifications liées à leur statut.

Enfin, les pilotes de ligne se distinguent avec une moyenne de retraite comprise entre 4 000 et 8 000 € mensuels. Leur pension dépend largement du nombre d’années de service, des primes accumulées et du fait qu’ils travaillent dans le public ou le privé.

L’analyse des retraites montre combien il est important pour chaque professionnel de préparer sa fin de carrière en optimisant ses choix financiers au fil des années, en tenant compte des inégalités de genre. Que ce soit par le biais d’une épargne personnelle ou grâce aux divers régimes complémentaires offerts dans chaque métier, anticiper sa retraite demeure un enjeu majeur pour maintenir un bon niveau de vie après la vie active.