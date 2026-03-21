“Invasion silencieuse” : pourquoi les fourmis s’installent partout et deviennent si dures à chasser

La prolifération de la fourmi Tapinoma magnum en Corse suscite beaucoup d’inquiétude. Présente en Corse depuis plusieurs décennies, cette espèce invasive a récemment renforcé sa présence, posant de gros problèmes aux habitants et aux infrastructures, explique France 3. Son installation, favorisée par le réchauffement climatique et l’urbanisation croissante, provoque d’importants dégâts matériels et menace l’équilibre écologique local.

Qui est Tapinoma magnum et comment elle se comporte

D’origine incertaine, Tapinoma magnum serait probablement arrivée en Corse avec des végétaux importés d’Afrique du Nord dans les années 1960. Petite fourmi noire de moins de 5 mm, elle dégage une forte odeur de beurre rance quand on l’écrase. Omnivore, elle s’attaque aux arbres fruitiers et aux cultures. Elle affectionne les milieux secs, perturbés ou urbanisés, et peut prospérer toute l’année, même pendant les hivers doux.

Pierre, électricien à Bastia, décrit bien les ennuis causés par ces fourmis : « Ces dernières semaines, nous sommes fréquemment appelés pour des pannes dues aux fourmis dans les gaines électriques ou les moteurs de portails. C’est une véritable plaie. »

Ce qui casse et comment s’en protéger

Les dégâts touchent surtout les installations électriques. Patrice, qui habite à Biguglia, raconte : « En plus d’avoir ‘bouffé’ deux moteurs de portail électrique et un moteur de climatisation, elles sont rentrées dans l’appartement. » Les frais pour s’en débarrasser sont importants et les méthodes classiques, comme la poudre insecticide, ne donnent souvent que des résultats temporaires. Il faut fréquemment une intervention professionnelle pour poser des produits aux bons endroits.

Christelle, habitante de Bastelicaccia, et son mari ont adopté une stratégie de « zonage » : sécuriser une partie du terrain et laisser le reste aux fourmis. Cette méthode pratique limite les intrusions sans chercher à éliminer toutes les colonies.

Ce que ça change pour la biodiversité

L’Observatoire des Insectes de Corse, placé sous l’égide de l’Office de l’environnement de la Corse (OEC), met en lumière les conséquences environnementales de Tapinoma magnum. Cyril Berquier, entomologiste, alerte : « Il faudrait revoir notre manière de fonctionner. Cette espèce est désormais très implantée et les conditions lui sont toujours plus favorables. Ce n’est donc pas très positif pour la suite… » La fourmi commence à menacer la biodiversité locale, touchant des espèces comme l’escargot du Ricanto à Ajaccio.

Antoine, propriétaire d’une villa dans la campagne porto-vecchiaise, note une augmentation des colonies à l’extérieur, surtout dans les zones arides et perturbées. Ses observations montrent aussi que les milieux bétonnés et chauffés favorisent la prolifération de ces insectes.