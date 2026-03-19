Les tatouages pourraient affecter votre vue : ce que disent deux optométristes

Se faire tatouer est devenu courant, souvent vu comme une expérience à la fois fascinante et parfois douloureuse. En Australie, environ un tiers des habitants arborent un tatouage, preuve d’une large adhésion à cette forme d’expression personnelle. Pour certains, c’est un rite de passage marquant ; pour d’autres, ça peut ouvrir la porte à des complications inattendues. Un nombre croissant d’Australiens se voit diagnostiquer une affection oculaire rare appelée uvéite associée au tatouage, une maladie qui peut aller jusqu’à une perte de vision permanente.

Tatouage et santé oculaire : quel lien ?

Les encres de tatouage inquiètent surtout à cause de leur composition chimique, parfois potentiellement toxique. L’Australie autorise des encres dont la formulation est soumise à des règles moins strictes que dans des régions comme l’Union européenne. Certaines personnes peuvent développer des réactions immunitaires délétères face à ces composants. Ces réactions, rares, peuvent d’abord provoquer une inflammation locale, puis se généraliser. Des cellules inflammatoires peuvent traverser la barrière hémato-oculaire et atteindre l’intérieur de l’œil, provoquant une inflammation de zones comme l’uvée, rapporte The Conversation.

Anatomiquement, l’uvée est la couche moyenne de l’œil qui joue un rôle important dans la mise au point sur les objets proches. Si cette zone s’enflamme, on parle d’uvéite associée au tatouage. Les signes typiques incluent une douleur soudaine, des yeux rouges et une sensibilité accrue à la lumière. Cette inflammation peut entraîner des complications comme le glaucome et la cicatrisation oculaire, susceptibles d’aboutir à la cécité.

Qui est concerné par ces risques ?

L’uvéite associée au tatouage touche aussi bien les hommes que les femmes. Les personnes dont le système immunitaire est hyperactif sont plus exposées, notamment celles atteintes de sclérose en plaques, de certains types d’arthrite, de maladies inflammatoires intestinales ou de sarcoïdose. Une revue en 2026 a aussi noté que les tatouages de grande taille et ceux faits à l’encre noire sont plus souvent en cause.

Entre 2023 et 2025, un groupe d’experts australiens en santé oculaire a étudié 40 cas connus d’uvéite associée au tatouage, mettant en lumière une hausse mondiale des cas (le nombre mondial a doublé depuis 2010). L’inflammation peut apparaître entre trois mois et dix ans après le tatouage. Malgré un traitement, 75 % des patients ont une perte temporaire de la vision, et 17 % présentent une perte permanente.