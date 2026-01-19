Marché de l’emploi 2025 : un ralentissement maîtrisé qui redessine les recrutements

À l’heure où les signaux macroéconomiques restent contrastés, le marché de l’emploi constitue un indicateur central pour mesurer la santé réelle de l’économie française. Le baromètre annuel publié le 19 janvier 2026 par Hellowork, basé sur l’analyse de millions d’annonces, dresse un constat clair : les volumes de recrutement reculent en 2025, sans pour autant traduire une crise de l’emploi. Pour les professionnels du secteur, recruteurs comme candidats, ces évolutions appellent une lecture précise et opérationnelle.

Un marché de l’emploi qui se normalise après des années exceptionnelles

En 2025, plus de 10,1 millions d’offres d’emploi ont été publiées en France, tous contrats confondus. Ce chiffre marque un recul de 9,8 % par rapport à 2024, année historiquement haute. Toutefois, ce niveau reste supérieur à celui de 2023 et très au-dessus des standards observés avant la crise sanitaire. Autrement dit, le marché de l’emploi ne se contracte pas brutalement : il se normalise après une phase de surchauffe.

Cette évolution s’explique par un environnement économique plus incertain. Le ralentissement de la croissance, la hausse durable des coûts de financement et les tensions géopolitiques ont conduit de nombreuses entreprises à ajuster leurs stratégies de recrutement. Néanmoins, les besoins structurels en compétences demeurent. Les recrutements se poursuivent, mais de façon plus ciblée, davantage orientée vers le remplacement des départs que vers la création nette de postes.

Offres d’emploi : des arbitrages plus marqués selon les contrats

L’analyse par type de contrat apporte un éclairage essentiel sur les transformations du marché de l’emploi. Le CDI, longtemps moteur de la reprise post-Covid, enregistre un recul de 11 % en 2025, avec 4,4 millions d’offres publiées. Cette baisse progressive, amorcée dès la fin de l’année 2024, traduit une prudence accrue des employeurs face aux engagements de long terme, dans un contexte de visibilité économique réduite.

Les CDD suivent une trajectoire comparable. Avec 1,2 million d’offres diffusées, ils reculent de 10 % sur l’année. Leur évolution reste fortement corrélée aux cycles d’activité, avec des replis marqués au printemps et en fin d’année. À l’inverse, l’intérim confirme son rôle de variable d’ajustement sur le marché de l’emploi. Le volume d’offres diminue de 8 %, à 4,2 millions, soit un repli plus limité que pour les autres contrats. Cette résilience reflète un usage plus ciblé de l’intérim, notamment pour absorber les pics d’activité dans le BTP et l’industrie.

Enfin, l’alternance décroche plus nettement, avec une baisse de 12 % des offres. Cette évolution est largement liée à la réforme du financement de l’apprentissage et à la réduction de certaines aides, qui ont freiné les projets de recrutement des entreprises, en particulier des PME.

Des disparités territoriales contenues, mais bien réelles

Sur le plan géographique, le marché de l’emploi affiche un repli généralisé. Toutes les régions françaises enregistrent une baisse du volume d’offres en 2025, dans des proportions proches de la moyenne nationale. L’Île-de-France concentre toujours 15 % des annonces, devant l’Auvergne-Rhône-Alpes (14 %), mais ces deux régions voient leurs volumes reculer respectivement de 11 % et 10 %.

Certaines zones résistent toutefois mieux que d’autres. La Provence-Alpes-Côte d’Azur limite la baisse à 4 %, portée par la santé et les services à la personne. À l’inverse, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et les Pays de la Loire subissent des ajustements plus marqués, en lien avec le ralentissement industriel, le tassement du BTP et la baisse des recrutements dans les ESN.

Dans les grandes métropoles, la contraction est souvent plus prononcée. Toulouse, Bordeaux, Lille ou Nantes enregistrent des baisses comprises entre 16 % et 18 %, tandis que Strasbourg fait figure d’exception avec une quasi-stabilité. Ces écarts confirment que le marché de l’emploi reste très dépendant de la structure sectorielle locale.

Santé, services et métiers en tension : les piliers du marché de l’emploi

Malgré le ralentissement global, certains secteurs demeurent des piliers incontestés du marché de l’emploi. La santé et les services à la personne concentrent à eux seuls un quart des offres hors intérim en 2025. Leur quasi-stabilité annuelle illustre des besoins durables, liés au vieillissement de la population, aux départs massifs à la retraite et aux difficultés chroniques de recrutement.

Les métiers d’infirmier, d’aide-soignant et d’aide-ménager figurent ainsi parmi les plus recherchés sur l’ensemble du territoire. Dans le même temps, des tensions persistent également dans la construction, l’enseignement et certaines branches industrielles. À l’opposé, les fonctions de la communication, du marketing ou des ressources humaines apparaissent nettement plus concurrentielles, avec moins d’offres et davantage de candidats par poste.