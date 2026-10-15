Quotas de boursiers : comment Parcoursup crée des injustices

Depuis 2021, Parcoursup impose des quotas visant à améliorer l’accès des boursiers à l’enseignement supérieur. Cependant, une enquête de l’Institut des politiques publiques met en lumière un paradoxe : ce dispositif, censé promouvoir l’égalité, génère des situations d’injustice flagrante. Certains candidats boursiers bénéficient d’une priorité sans garantie, tandis que d’autres, pourtant admissibles, voient leurs candidatures écartées.

Un système d’égalité qui engendre l’inégalité

Parcoursup applique depuis 2021 des quotas de boursiers pour réduire les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur. Pourtant, une note de l’Institut des politiques publiques révèle que ce mécanisme crée des injustices : priorités accordées sans garantie, quotas non atteints malgré des candidats éligibles. Avec seulement 68% de taux de réalisation, le système actuel pénalise ceux qu’il prétend protéger. Une méthode dynamique permettrait d’atteindre 88% et d’admettre 11% de boursiers supplémentaires.

En France, les inégalités sociales sont particulièrement visibles dans l’accès à l’enseignement supérieur. Seuls 35% des jeunes issus des milieux les plus modestes poursuivent des études supérieures, contre 90% des plus aisés. La loi Orientation et réussite des étudiants (ORE) a donc introduit des quotas de boursiers dans les formations sélectives. Sur Parcoursup 2024, 19% des 523.000 places étaient réservées aux boursiers, tandis que 34% étaient destinées aux résidents du secteur géographique.

Les quotas de boursiers : une efficacité contestée

En octobre 2026, l’Institut des politiques publiques (IPP) a publié une note signée Denis Sokolov et Julien Combe, analysant les données de 2024. Celle-ci révèle que les quotas sont appliqués en modifiant les classements avant la procédure d’admission, ce qui crée deux problèmes majeurs. D’une part, certains candidats reçoivent une priorité injustifiée, bien que non nécessaire pour atteindre les quotas. D’autre part, les quotas ne sont pas toujours réalisés, malgré la présence de candidats éligibles prêts à accepter une offre.

Le système accorde une priorité à certains candidats boursiers en les reclassant artificiellement, sans garantir leur admission. Ainsi, un boursier peut recevoir une proposition qu’il décline, tandis qu’un autre, moins bien classé mais motivé, n’en reçoit aucune. En conséquence, des candidats mieux classés peuvent se voir bloquer l’accès, sans que les quotas minimaux soient atteints.

Des classements initiaux ignorés

Les formations sélectives établissent des classements selon des critères pédagogiques. Cependant, l’application automatique des quotas peut perturber cet ordre. Un excellent étudiant non boursier peut être refusé au profit d’un boursier moins bien classé, qui choisira finalement une autre formation. Cela laisse des places vacantes et les quotas non remplis, tout en excluant les candidats initiaux. Les simulations de l’IPP montrent que cette méthode provoque des modifications injustifiées des priorités initiales dans de nombreux cas.

Les données de Parcoursup 2024, concernant 886.000 candidats dont 20% de boursiers, montrent un taux de réalisation des quotas de seulement 68%. Cela signifie que deux formations sur trois atteignent le minimum de diversité sociale prévu. Ce résultat remet en question l’efficacité du dispositif conçu pour réduire les inégalités. Une analyse du Monde souligne que « le système actuel pénalise paradoxalement ceux qu’il prétend protéger ».

Une alternative pour atteindre 88% de réussite

Les deux chercheurs proposent une solution : ajuster les priorités en fonction des réponses des candidats tout au long de la procédure d’admission. Cette méthode dynamique, testée sur les données 2024, pourrait augmenter le taux de réalisation des quotas à 88% et permettre l’admission de 11% de boursiers supplémentaires. La méthode recalcule les classements à chaque phase de réponse. Si un boursier prioritaire décline une offre, la place est réattribuée à un autre boursier éligible. Les simulations de l’IPP indiquent que cette approche éliminerait presque toutes les dérogations injustes.

Malgré la faisabilité technique confirmée par une étude de l’enseignement supérieur, des obstacles politiques et administratifs freinent son adoption. Pourtant, les lacunes actuelles de Parcoursup continuent de pénaliser les boursiers, et l’égalité des chances reste un objectif non atteint.