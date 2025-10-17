Le CDI seniors définitivement validé pour l’emploi des plus de 60 ans

L’Assemblée nationale a définitivement approuvé le CDI seniors, un contrat spécifiquement conçu pour les travailleurs de plus de 60 ans. Ce « contrat de valorisation de l’expérience » (CVE) vise à renforcer la place des seniors dans l’économie française, alors que leur taux d’emploi reste faible. Seulement 38 % des plus de 60 ans travaillent, contre 61 % en Allemagne et 70 % en Suède, selon les données rapportées par TF1 Info le 15 octobre. Cette mesure, saluée par le gouvernement, constitue l’un des volets les plus attendus du projet de loi sur l’emploi des seniors porté depuis le printemps par la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet.

Un dispositif souple pour les employeurs

Le CDI seniors prend la forme d’un contrat de valorisation de l’expérience, institué pour une période expérimentale de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Il s’adresse prioritairement aux demandeurs d’emploi âgés d’au moins 60 ans, mais pourra s’appliquer dès 57 ans dans certaines branches professionnelles disposant d’accords spécifiques. Ce cadre contractuel inédit offre une latitude renforcée aux employeurs. Comme le précise le texte, les entreprises auront la possibilité de mettre fin au contrat dès que le salarié réunit les conditions d’une pension à taux plein. Cette disposition constitue un changement profond, jusqu’ici, un employeur ne pouvait imposer la mise à la retraite qu’à partir de 70 ans.

Le dispositif introduit donc une flexibilité nouvelle, destinée à rendre le recrutement de seniors plus attractif. La philosophie de cette réforme repose sur un équilibre : encourager les embauches tout en donnant aux entreprises la certitude de pouvoir ajuster leurs effectifs sans contraintes excessives. « Ce contrat donnera de la latitude aux employeurs, qui pourront décider d’une mise à la retraite lorsque le salarié a droit à un taux plein, et bénéficieront d’exonérations sur l’indemnité de mise à la retraite », rappelait Le Monde le 15 octobre.

Incitations financières et ajustements législatifs

L’incitation principale du CDI seniors réside dans la suppression temporaire d’une charge patronale. Les entreprises seront exonérées de la contribution spécifique de 30 % sur l’indemnité de mise à la retraite pendant trois ans à compter de la promulgation de la loi. Le ministère du Travail a confirmé que cette mesure s’appliquera à tous les employeurs concluant un contrat de valorisation de l’expérience dans ce délai. En parallèle, la réforme s’accompagne d’un ajustement du régime de l’assurance chômage, la durée minimale de travail exigée pour les primo-accédants est réduite de six mois à cinq mois. L’objectif est de fluidifier l’accès à l’emploi pour les profils en reconversion, notamment les seniors qui reprennent une activité après une période d’inactivité.

Ce volet législatif s’inscrit dans un cadre plus large, celui du dialogue social ouvert dès novembre 2024 entre syndicats et patronat. Ces négociations avaient débouché sur plusieurs accords relatifs à l’emploi des seniors, aux conditions de fin de carrière et à l’indemnisation des chômeurs. Le Monde rappelait que le projet gouvernemental, présenté alors comme un « texte de consensus », cherchait à transposer fidèlement les points d’accord conclus entre partenaires sociaux. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a salué cette approche collective : « Nous avons bien travaillé ensemble pour les entreprises et les salariés de ce pays », a-t-il déclaré à l’issue du vote, dans des propos rapportés par BFM TV. L’adoption définitive du texte, par 143 voix pour contre 25 voix (toutes issues du groupe La France insoumise), marque ainsi la fin d’un processus entamé au début de l’année et soutenu par une large majorité présidentielle.

Un pari risqué mais nécessaire pour relancer l’emploi des seniors

La France s’attaque, avec ce CDI seniors, à l’un de ses défis structurels majeurs : la faiblesse du taux d’emploi des plus de 60 ans. En comparaison européenne, l’écart est frappant. Seuls 38 % des Français de cette tranche d’âge sont encore actifs, contre 61 % en Allemagne et 70 % en Suède. Ces chiffres traduisent un retrait précoce du marché du travail, souvent lié à des freins culturels et administratifs persistants. Le nouveau contrat ambitionne de renverser cette tendance en réintroduisant les seniors dans le cycle productif. Pour les pouvoirs publics, il s’agit de valoriser l’expérience acquise, plutôt que de considérer l’âge comme un obstacle à l’embauche. Dans le même temps, le dispositif assume une réalité : la nécessité de donner aux employeurs un cadre sécurisé pour recruter sans s’exposer à un coût de sortie excessif.

Cette combinaison de souplesse et d’incitation financière répond à une logique économique assumée, visant à réduire le risque perçu du recrutement de seniors. Cependant, la réforme ne fait pas l’unanimité. Certains syndicats redoutent que ce CDI seniors ne devienne un outil de précarisation déguisée. Dans un article du Monde antérieur aux débats parlementaires, plusieurs représentants syndicaux dénonçaient déjà un « effet de trappe à précarité », craignant qu’un contrat limité à la fin de carrière ne remplace les embauches classiques à durée indéterminée. D’autres acteurs du dialogue social jugent toutefois qu’il vaut mieux un emploi encadré qu’une exclusion durable du marché du travail. Sur le terrain, les branches professionnelles auront un rôle déterminant. Le texte laisse aux secteurs la possibilité d’abaisser l’âge d’entrée à 57 ans lorsqu’un accord de branche le justifie, notamment dans les métiers à forte usure physique ou à compétences rares.

Cette latitude, soulignée pourrait créer des disparités mais aussi encourager des dynamiques d’emploi adaptées à chaque secteur. Les experts du recrutement, cités par HelloWork, estiment que le CDI seniors pourrait intéresser particulièrement les entreprises industrielles et les PME, souvent en quête de savoir-faire technique. L’initiative pourrait aussi bénéficier aux collectivités territoriales confrontées à une vague de départs à la retraite d’ici 2030. En revanche, son efficacité dépendra du degré d’adhésion des employeurs : sans incitations suffisantes à long terme, l’effet d’aubaine risque de primer sur un véritable changement structurel. Enfin, l’évaluation du dispositif, prévue au bout des cinq années d’expérimentation, permettra de mesurer son impact réel sur l’emploi des seniors. Les indicateurs suivis porteront notamment sur le nombre de contrats conclus, la durée moyenne d’activité après 60 ans et la répartition sectorielle des embauches. Le gouvernement espère qu’une hausse sensible du taux d’emploi des plus de 60 ans permettra de pérenniser le dispositif.