Bifurcation, le bréviaire des communicants du XXIe siècle ?

En affirmant que « la communication est morte », Bifurcation – Notre monde après la communication frappe fort. Peut-être trop fort. Car à lire attentivement le livre de Manuel Lagny et Mathieu Gabai, ce n’est pas tant la disparition de la communication qui est actée que sa transformation radicale. L’ouvrage ne signe pas un acte de décès, il fournit un mode d’emploi. C’est précisément pour cela qu’il s’impose déjà comme le bréviaire indispensable des communicants, décideurs et responsables de l’influence du XXIe siècle.

Dire que la communication est morte relève d’une stratégie rhétorique assumée. Les auteurs le savent. Ils poussent le trait pour provoquer un déplacement intellectuel. Ce qu’ils enterrent, en réalité, ce n’est pas la communication comme fonction humaine ou politique, mais un certain régime communicationnel hérité du XXe siècle : linéaire, vertical, fondé sur la rareté de la parole, la maîtrise des canaux et la croyance dans la performativité du message.

À cet égard, l’affirmation est moins une conclusion qu’un point de départ. Bifurcation montre que ce qui ne fonctionne plus, ce sont les recettes, les automatismes, les réflexes professionnels forgés dans un monde qui n’existe plus. La communication n’a pas disparu. Elle a changé de nature, de rythme, de support et surtout de logique

Rien ne se perd, tout se transforme

Le livre rappelle implicitement une loi simple : rien ne disparaît jamais complètement dans la vie sociale. Les pratiques se déplacent, se recomposent, se combinent. La communication suit cette règle. Elle ne s’éteint pas, elle se mue en intelligence stratégique, en ingénierie des environnements informationnels, en art de la preuve et de la cohérence observable.

Les auteurs montrent avec précision que l’époque n’est plus à la proclamation mais à la démonstration. Là où l’on « disait », il faut désormais « montrer ». Là où l’on occupait l’espace médiatique, il faut structurer des trajectoires crédibles dans le temps. La communication n’est plus un discours surplombant, elle devient une propriété émergente des systèmes, des comportements, des décisions et des résultats.

C’est une mutation exigeante, mais féconde. Elle oblige les professionnels à sortir de leur zone de confort et à renouer avec une pensée stratégique de long terme.

Un livre qui redéfinit le métier de communicant

C’est ici que Bifurcation prend une dimension particulière. Le livre ne s’adresse pas uniquement aux chercheurs ou aux théoriciens. Il parle directement à celles et ceux qui ont la responsabilité d’agir : directeurs de la communication, responsables de l’influence, dirigeants d’entreprise, décideurs publics, responsables politiques.

En ce sens, l’ouvrage fonctionne comme un bréviaire. Non pas un manuel de recettes, mais un cadre de référence. Il redéfinit ce que signifie « communiquer » aujourd’hui : comprendre des systèmes complexes, cartographier des rapports de force invisibles, articuler récits, données et preuves, accepter l’incertitude tout en cherchant la performance.

Les communicants qui liront Bifurcation y trouveront moins des réponses clés en main que des principes structurants pour exercer leur métier dans un monde saturé de récits, de plateformes et de défiance

Pourquoi les décideurs doivent le lire maintenant

Ce qui frappe dans les premiers retours du livre, c’est leur caractère quasi unanime. Dirigeants, élus, responsables de grandes organisations y reconnaissent une description fidèle de ce qu’ils vivent déjà : perte de contrôle des récits, accélération permanente, fragilité de la parole institutionnelle, montée du soupçon.

Bifurcation met des mots précis sur ces intuitions diffuses. Il explique pourquoi tant de stratégies échouent malgré des moyens importants, pourquoi certaines prises de parole se retournent contre leurs auteurs, pourquoi la crédibilité est devenue un capital rare et volatil.

Pour un décideur, la lecture est salutaire. Elle permet de comprendre que la communication n’est plus un « supplément » de la décision, mais l’une de ses conditions de possibilité. Elle oblige à repenser la place de la communication au cœur même de la gouvernance, qu’elle soit politique ou économique.

À ce titre, Bifurcation n’est pas seulement un essai de plus sur la crise de la communication. C’est un ouvrage de référence, appelé à devenir un classique pour tous ceux qui entendent encore peser sur le réel dans un monde devenu infiniment plus complexe.

Publié aux éditions de l’Eclaireur par Manuel Lagny et Mathieu Gabai, Bifurcation – Notre nouveau monde après la communication sortira le 12 février et est disponible dès aujourd’hui en précommande sur le site : https://www.editionsdeleclaireur.fr/bifurcation-manuel-lagny-mathieu-gabai