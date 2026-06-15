Retraités : savez-vous vraiment comment est calculée votre retraite complémentaire ?

La retraite complémentaire préoccupe beaucoup de Français, car elle pèse lourd dans le revenu une fois à la retraite. Savoir comment cette pension est calculée aide à mieux préparer sa situation financière. Cet article explique le calcul des pensions complémentaires et la stratégie de rachat de points.

Comment marche le système de retraite complémentaire

Le régime de retraite français repose sur deux étages : le régime de base de la Sécurité sociale, calculé sur les 25 meilleures années de salaires, et la retraite complémentaire, qui obéit à d’autres règles que le régime général.

Selon la catégorie professionnelle, les actifs cotisent à des régimes complémentaires distincts : l’Agirc-Arrco pour les salariés du privé, le RCI pour les indépendants, le CAVEC pour les experts-comptables, la CARPIMKO pour les métiers paramédicaux libéraux. Les partenaires sociaux fixent chaque année le montant des cotisations qui ouvrent droit à des points, et les caisses revalorisent la valeur de service du point pour suivre l’inflation.

Le tout repose sur un système de points. Les cotisations versées par un salarié lui donnent droit à un certain nombre de retraite par points. Plus le salaire est élevé, plus les cotisations sont fortes, comme le rappelle Gaëtan Cochard, directeur du développement chez Kereis Expertises, dans Capital. Chaque caisse fixe son propre prix d’acquisition du point. En 2026, à l’Agirc-Arrco, il s’établit à 20,1877 euros, pour une valeur de service de 1,4386 euros.

Calculer et optimiser votre pension

La pension complémentaire se calcule en multipliant le nombre de points par la valeur de service du point. Un retraité qui a 5 000 points Agirc-Arrco touche donc un revenu annuel brut de 7 193 euros. Cette valeur de service vaut pour tous les assurés qui partent à la retraite à la même période, et elle est réévaluée chaque année en fonction de l’inflation.

Le rendement technique de la caisse, en particulier à l’Agirc-Arrco, tourne autour de 7 %, pour une durée de récupération estimée à 14 ans. Autrement dit, le retraité doit toucher sa pension pendant cette période pour récupérer la totalité de ses cotisations.

Le rachat de points permet de compenser des interruptions de carrière ou des années d’études, dans certaines limites : 140 points au maximum par année incomplète ou d’études, et 420 points en tout. Le prix du point grimpe avec l’âge, de 3 % à 4 % par an environ. À 58 ans, l’âge moyen des bilans retraite, racheter 420 points revient à environ 17 000 euros pour un gain de 604 euros bruts par an : il faut alors 28 ans pour amortir la dépense, hors optimisation fiscale.