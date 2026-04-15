Pourquoi vos acouphènes s’aggravent certains jours : des ORL pointent une fonction corporelle que personne ne surveille

L’acouphène, ce son que seule la personne entend, fascine les chercheurs et les médecins depuis longtemps. Il peut être permanent ou apparaître par épisodes. On parle de « perception fantôme » : le cerveau crée une illusion sensorielle. Près de 15 % de la population mondiale est concernée par ce bruit gênant au cours de la journée, ce qui fait de l’acouphène un sujet majeur pour la recherche moderne.

Ce qu’on sait (et ce qu’on ne sait pas) sur les causes

Malgré sa fréquence, on n’a pas encore identifié la cause précise ni trouvé de traitement fiable pour les acouphènes subjectifs. « Il n’existe toujours pas de traitement efficace pour les acouphènes subjectifs », rappellent les experts.

Devant la « longue liste d’hypothèses », aucune solution marquante n’a émergé. Mais une piste nouvelle attire l’attention : le lien possible entre les acouphènes et le sommeil, rapporte Science Alert.

Linus Milinski, du Sleep and Circadian Neuroscience Institute à l’Université d’Oxford, explique : « Ce qui a d’abord rendu mes collègues et moi curieux, ce sont les parallèles remarquables entre les acouphènes et le sommeil. »

Le sommeil profond, une piste sérieuse

Les chercheurs d’Oxford ont émis l’hypothèse que le sommeil profond pourrait jouer un rôle sur les acouphènes. Ces vagues, qui surviennent durant le sommeil non-REM, pourraient supprimer l’activité cérébrale à l’origine des sons perçus.

« Le sommeil profond peut effectivement aider à atténuer les acouphènes », dit Milinski. Une étude dirigée par Xiaoyu Bao de la South China University of Technology a mis en avant le potentiel du sommeil pour perturber le cycle dysfonctionnel de 24 heures lié aux acouphènes.

En 2024, des expériences sur des furets, choisis pour la similarité de leur système auditif avec celui des humains, ont renforcé cette piste. Exposés au bruit, ces animaux ont non seulement développé des acouphènes mais aussi des troubles du sommeil, montrant un lien direct entre les deux. Milinski observe : « Nos résultats indiquent que le sommeil profond pourrait révéler des mécanismes cérébraux naturels pour moduler l’activité anormale. »

Ce que disent les recherches récentes

Depuis 2022, le nombre d’études à grande échelle qui examinent les interactions entre sommeil, environnement et acouphènes a augmenté. Milinski confie : « J’espère que cette recherche conduira à une plus grande sensibilisation aux acouphènes. »

Les conséquences cliniques sont importantes, en particulier chez les personnes âgées, où la perte auditive et les acouphènes peuvent aggraver l’isolement et poser des problèmes de santé mentale. Milinski souligne qu’il est vital de reconnaître cette réalité chez les adultes plus âgés.