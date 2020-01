Nouveaux espaces de travail : Spinoza dresse son bilan

Publié le: mercredi 15 janvier 2020

L’Observatoire Spinoza a publié, fin décembre 2019, une grande étude sur les mutations des espaces de travail. L’étude porte sur les espaces aménagés dans les entreprises, mais aussi sur les nouvelles dynamiques sociales qui s’installent au cœur de l’activité professionnelle.

Qualité de vie au travail, réduction du stress, amélioration des capacités communicationnelles entre collaborateurs, mais aussi équilibre entre vie privée et vie professionnelle : les sujets ne manquent pas quand on évoque les espaces de travail. C’est le premier enseignement qui ressort de l’étude menée par Spinoza. Son sujet : “Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur”. Le but de l’étude est de dresser un bilan des pratiques actuelles, de définir les axes d’amélioration mais aussi de fournir une vision prospective des espaces de travail de demain.

7 axes pour améliorer la qualité de vie au travail

Pour ancrer sa démarche dans une logique RSE, l’étude de Spinoza propose sept grands principes directeurs qui doivent permettre la mise en place d’un “espace épanouissant et fonctionnel” pour les collaborateurs. Certains axes se focalisent sur l’aménagement de l’espace de travail : instaurer un cadre de travail vertueux, promouvoir un espace de travail digital vertueux, adapter l’espace aux personnes et aux activités, ou encore développer un espace de pouvoir partagé. Mais l’étude observe aussi l’importance de cultiver le lien social à travers plusieurs initiatives : favoriser des liens humains positifs ; accueillir et prendre soin du collaborateur ; et enfin offrir un espace d’ouverture sur le monde et la vie personnelle.

Autant de pratiques à privilégier pour améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs.