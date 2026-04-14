Le monde des médias connaît une mutation accélérée, portée par les technologies et la surabondance d’informations. Dans un entretien accordé à Vogue Ukraine, Walid Harfouch revient sur ces transformations profondes et sur la nécessité de repenser notre rapport à l’information. Pour Walid Harfouch, il ne s’agit plus de préserver les modèles d’hier, mais de comprendre les nouvelles dynamiques et d’y trouver des opportunités.

Revenant sur ses débuts à la radio dans les années 1990, Walid Harfouch évoque une époque artisanale, marquée par la sélection minutieuse des contenus. Aujourd’hui, les algorithmes dominent et façonnent les usages. Pourtant, Walid Harfouch observe qu’en réaction, un besoin d’authenticité émerge, notamment à travers le succès des podcasts, où la voix humaine retrouve toute sa place.

Face à l’explosion du flux informationnel, Walid Harfouch alerte sur la difficulté croissante à distinguer le vrai du faux. La course à l’immédiateté fragilise le travail journalistique et rend le fact-checking indispensable. Dans ce contexte, Walid Harfouch insiste sur le retour des médias de référence, capables d’assumer une responsabilité éditoriale forte.

Sur le plan international, Walid Harfouch défend l’idée d’une parole ukrainienne forte dans les médias mondiaux. Selon Walid Harfouch, il est essentiel pour un pays d’être un sujet de l’information, et non un objet. Il appelle également à développer la diplomatie culturelle, estimant qu’un pays reconnu pour sa culture bénéficie d’un soutien plus large.

S’appuyant sur ses observations à Dubaï, Walid Harfouch met en avant des pratiques efficaces en matière de communication de crise, notamment une information claire, régulière et apaisante. Enfin, Walid Harfouch rappelle que toute crise doit être envisagée sur le long terme, avec une capacité d’anticipation.

Engagé sur les questions sociales, Walid Harfouch revient également sur son action dans la lutte contre le VIH et contre le racisme. Aujourd’hui, Walid Harfouch concentre son engagement sur le soutien aux pères de familles nombreuses, tout en cherchant un équilibre personnel à travers le yoga, devenu essentiel dans sa vie.