Pourquoi les humains n’ont pas de saison de reproduction alors que 90% des mammifères en ont une : un biologiste explique

Les humains, à la différence de la plupart des animaux, n’ont pas de saison d’accouplements bien définie. La reproduction humaine s’étale sur toute l’année et dépend moins des saisons climatiques que d’une combinaison de facteurs biologiques, sociaux et environnementaux. Cette particularité intrigue et fascine, et pose une question simple : pourquoi notre espèce s’est-elle éloignée du modèle courant chez beaucoup d’animaux ?

Une reproduction flexible toute l’année

Chez de nombreuses espèces, la « saison des accouplements » est une période précise chaque année où la reproduction est optimisée. Des animaux comme les élans, les renards roux ou les kangourous calquent la naissance de leurs petits sur des conditions extérieures favorables. Chez l’humain, ce n’est pas le cas. Classés comme « reproducteurs continus », nous pouvons nous reproduire quasiment n’importe quand. Les cycles féminins (avec une ovulation qui survient environ tous les 28 jours) et la production continue de spermatozoïdes chez les hommes permettent cette souplesse.

Autre particularité intéressante : l’ovulation dissimulée. Contrairement à beaucoup d’espèces qui montrent des indices évidents de fertilité, chez l’humain ces signes sont ténus. Cette évolution peut avoir servi à renforcer les liens de couple et à encourager la coopération sociale, créant ainsi un environnement plus stable pour élever les enfants.

Le rôle limité des facteurs environnementaux

Même sans saison d’accouplements stricte, on observe quand même des variations saisonnières des naissances partout dans le monde. Ces variations reflètent surtout des fluctuations des taux de conception plutôt qu’une impossibilité biologique de concevoir à certaines périodes. La température, la nutrition et la durée du jour peuvent moduler les hormones et le comportement, mais elles n’empêchent pas la capacité humaine à concevoir tout au long de l’année. Thierry Lodé, éthologue, souligne que la saisonnalité des reproductions animales devient plus marquée en s’éloignant de l’équateur, alors que l’humain, originaire d’un climat relativement stable, n’a pas eu besoin de synchroniser strictement ses périodes de fertilité.

La culture qui commande souvent le moment des naissances

Si la biologie rend la conception possible à n’importe quel moment, c’est souvent la culture qui fixe le calendrier réel des naissances. Les études montrent que la culture et l’environnement social pèsent beaucoup sur les comportements reproducteurs. Une étude de 2017, publiée dans Scientific Reports, a même montré que les rythmes sexuels humains peuvent être davantage guidés par la culture et les humeurs collectives que par la biologie, avec des pics d’intérêt sexuel lors de périodes festives. Ces périodes offrent souvent plus d’occasions d’intimité et de loisirs, ce qui favorise les conceptions.