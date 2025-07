Santé précaire : comment la pauvreté impacte notre vieillissement ?

Les disparités régionales de santé entre les régions d’Angleterre montrent un fossé bien inquiétant. Dans les zones où les moyens sont limités, comme à Barnsley et Blackpool, les habitants vieillissent plus rapidement et en moins bonne santé que ceux de régions plus favorisées telles que Wokingham. Cette situation illustre des différences marquantes dans l’espérance de vie en bonne santé, avec des conséquences notables pour la qualité de vie.

Un écart qui fait réfléchir

Dans certaines parties d’Angleterre, les écarts d’espérance de vie en bonne santé sont vraiment frappants. À Barnsley, les femmes peuvent espérer vivre 52 ans et huit mois sans souci de santé majeur. À Wokingham, c’est plutôt 70 ans et 10 mois pour les femmes. Chez les hommes, ça ne va pas mieux : ceux de Blackpool n’atteignent que 51 ans et neuf mois en santé, tandis que ceux de Wokingham se rapprochent des 70 ans.

Ces chiffres montrent bien l’écart entre les régions plus riches et celles moins favorisées. Ainsi, les femmes des zones moins aisées profitent de 50,5 ans de vie en bonne santé, alors que dans les régions riches, elles bénéficient de 81,5 % de leur vie en bonne santé. L’écart d’espérance de vie en bonne santé atteint alors 20,2 ans pour les femmes et 19 ans pour les hommes entre ces régions.

Plusieurs facteurs en cause

Divers éléments viennent aggraver ces inégalités inquiétantes. D’abord, l’accès à des soins de qualité reste limité dans les zones défavorisées. Ensuite, les habitudes alimentaires souvent moins équilibrées et à moindre coût amplifient la situation. Par ailleurs, une activité physique réduite et le stress quotidien lié à la précarité économique viennent s’ajouter aux difficultés de santé.

Les données fournies par le Office for National Statistics (ONS) montrent que ces disparités se sont accentuées durant la dernière décennie. La pandémie de Covid-19 a également joué un rôle important dans cette dégradation. Greg Ceely, responsable de la surveillance de la santé de la population à l’ONS, a ainsi précisé : « La pandémie a entraîné une augmentation de la mortalité, dont se reflètent nos estimations de l’espérance de vie ».

Des pistes pour rétablir l’équilibre

Face à ces constats qui interpellent, il est désormais temps d’agir afin de réduire ces écarts. Parmi les solutions proposées, il y a la mise en place d’actions ciblées et durables pour lutter contre la pauvreté. Améliorer l’accès à une alimentation saine et abordable devrait également contribuer à rendre la qualité de vie meilleure dans ces régions, tout comme l’accès aux aides financières.

En plus, encourager la pratique régulière d’une activité physique pourrait aider à réduire l’écart d’espérance de vie en bonne santé entre les différentes zones, tout comme le maintien à domicile. Il est aussi primordial de garantir un accès équitable à des soins médicaux complets, incluant la prévention et le dépistage précoce des maladies chroniques.

Ces efforts collectifs visent non seulement à prolonger la durée de vie, mais surtout à améliorer la qualité du temps vécu, afin que chacun puisse profiter pleinement de chaque moment.

La tâche est de taille, mais elle offre une occasion unique de transformer notre système social et de favoriser une meilleure justice sociale, ici même au Royaume-Uni moderne.