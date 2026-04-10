Obésité sévère : un vaccin contre la grippe plus puissant à l’étude

Le 8 avril 2026, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rendu publics les résultats d’un essai clinique portant sur un vaccin contre la grippe destiné aux patients en situation d’obésité sévère. Encore aujourd’hui, la vaccination reste l’outil principal contre la grippe. Ce nouveau vaccin vise à corriger une faiblesse bien identifiée, une efficacité souvent réduite du vaccin chez ces patients à risque.

Un vaccin contre la grippe enrichi pour stimuler l’immunité

Le vaccin étudié repose sur une technologie dite « recombinant », distincte des vaccins classiques contre la grippe. Contrairement aux formulations traditionnelles, ce vaccin contient une quantité d’antigène plus élevée, ce qui permet de renforcer la stimulation du système immunitaire. Selon l’AP-HP, relayé par France Info, ce vaccin « contient une quantité d’antigène plus importante que le vaccin antigrippal standard ». Cette approche répond à une problématique documentée. En effet, plusieurs travaux montrent que les personnes en situation d’obésité présentent une réponse immunitaire altérée.

Cette fragilité immunologique s’explique notamment par une inflammation chronique, qui perturbe les mécanismes de défense. Ainsi, selon les données de l’AP-HP publiées le 8 avril 2026, une réponse immunitaire plus élevée, mesurée par les anticorps, est généralement associée à une meilleure protection contre la grippe. Par ailleurs, cette stratégie vaccinale s’inscrit dans une tendance plus large. Déjà, chez les personnes âgées, des vaccins dits « renforcés » sont utilisés pour compenser la baisse d’efficacité immunitaire. Certains vaccins destinés aux seniors contiennent jusqu’à quatre fois plus d’antigène afin d’améliorer la protection.

Des résultats encourageants du vaccin contre la grippe à court terme

L’essai clinique, baptisé FLUO, a été mené entre novembre 2022 et mars 2023 dans 15 centres en France. Il a inclus 206 adultes présentant une obésité sévère, définie par un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 35 kg/m². Les participants ont été répartis entre un vaccin standard et ce nouveau vaccin recombinant. Les résultats montrent une amélioration nette de la réponse immunitaire. Selon l’AP-HP, le vaccin « induit une réponse immunitaire significativement plus élevée pour trois des quatre souches grippales étudiées à vingt-huit jours ». Cette supériorité concerne les souches A/H1N1, A/H3N2 et B/Yamagata, mais pas la souche B/Victoria. De plus, les données précises confirment cet avantage initial.

L’étude indique que le vaccin recombinant contient environ trois fois plus d’antigène que le vaccin standard, ce qui explique en partie cette réponse importante. En parallèle, aucun problème de tolérance n’a été observé, les effets secondaires étant comparables entre les deux groupes. Cependant, cette efficacité reste limitée dans le temps. À six mois, les différences entre les deux vaccins ne sont plus significatives. Selon France Info, « six mois plus tard, les différences entre les deux types de vaccin ne sont plus significatives ». Ce constat suggère une diminution plus rapide de la réponse immunitaire chez ces patients.

Le vaccin contre la grippe face aux limites scientifiques et cliniques

Malgré ces résultats prometteurs, les chercheurs appellent à la prudence. En effet, l’étude FLUO est une étude d’immunogénicité, et non d’efficacité clinique. Elle mesure la réponse immunitaire, mais ne permet pas de conclure directement sur la protection réelle contre la maladie. Cette distinction est essentielle, car une réponse immunitaire plus forte ne garantit pas systématiquement une réduction des infections ou des formes graves. Certains indicateurs interrogent. Toujours selon la même source, l’incidence des syndromes grippaux à six mois était de 15,9 % dans le groupe ayant reçu le vaccin recombinant, contre 9,6 % dans le groupe standard.

Bien que ces données restent exploratoires, elles montrent que la supériorité immunologique ne se traduit pas nécessairement par un bénéfice clinique immédiat. Enfin, ces résultats soulignent la nécessité d’adapter les stratégies vaccinales. Les auteurs de l’étude estiment que ces travaux « ouvrent la voie à une approche plus personnalisée de la prévention de la grippe », selon Le Quotidien du Médecin. Cette perspective s’inscrit dans un enjeu de santé publique majeur, alors que la grippe touche chaque année entre 2 et 6 millions de personnes en France, selon les données de l’ARS Bretagne.