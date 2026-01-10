Agirc-Arrco bouleverse tout : ce nouveau calcul qui pourrait enfin booster la retraite des cadres

Des milliers de cadres pourraient voir leur pension de retraite augmenter grâce à une réforme discrète mais efficace.

La réforme lancée par l’Agirc-Arrco en mars réformes 2025 change la donne pour de nombreux salariés du privé. Le mode de calcul des points de retraite pour les salariés en forfait jour réduit a été revu pour corriger une situation jugée injuste et mieux faire correspondre les droits aux revenus réellement perçus. Cette évolution technique, discrète mais potentiellement très rentable, touche particulièrement les cadres en fin de carrière et les salariés en temps partiel annualisé qui cherchent un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso.

Une réforme qui colle mieux à la réalité des carrières

Avant 2025, les cotisations des salariés en forfait jour réduit étaient calculées sur une base plafonnée, quel que soit le salaire réel, avec un plafond fixé à 2 425 € nets mensuels. Concrètement, cela signifiait moins de points de retraite acquis et une pension finale notablement réduite. Comme l’a rapporté Planet.fr, la règle créait un vrai décalage entre ce que l’on gagnait et ce que l’on accumulait en droits.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, les cotisations sont désormais calculées sur la base du salaire réel quand les salariés travaillent moins de 218 jours par an et gagnent plus que l’ancien plafond. L’objectif est d’améliorer l’équité dans le calcul des pensions complémentaires. Comme l’explique L’Internaute : « Cette réforme permet enfin de mieux refléter la réalité des carrières dans le privé et d’offrir une meilleure équité dans le calcul des pensions. »

Conditions pour en profiter

Pour bénéficier du nouveau mode de calcul, il faut formaliser un accord écrit avec l’employeur qui précise le nombre de jours travaillés par an. Cet accord est indispensable pour que l’Agirc-Arrco reconnaisse le statut de forfait jour réduit. Le site officiel de l’Agirc-Arrco et les caisses de retraite complémentaire mettent à disposition des outils et états récapitulatifs pour accompagner cette transition.

Les employeurs, via leurs services RH ou leurs gestionnaires de paie, doivent aussi veiller à transmettre correctement les informations contractuelles à l’Agirc-Arrco. Il est fortement recommandé de garder des traces écrites de tous les échanges avec l’employeur et de faire vérifier la conformité des documents par un expert indépendant.

