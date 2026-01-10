À 77 ans, il touche 4 205 € par mois grâce à 30 ans dans un métier que personne ne voulait faire

Didier, 77 ans, est un ancien commissaire de justice. Après une carrière de 30 ans, il a pris sa retraite à 65 ans, un peu au-delà de l’âge légal. Il a continué à travailler par passion pour le métier et pour aider à préparer la relève parmi ses associés. Son parcours illustre les différences de retraite en France et montre le fonctionnement parfois complexe du système de retraite.

Son parcours professionnel

Didier, dont le portrait est décrit par le magazine Marie France, a exercé comme commissaire de justice, un métier important pour le fonctionnement de la justice. Ses missions principales étaient la signification des actes judiciaires, le recouvrement des dettes et l’exécution des décisions de justice. Malgré tout, la profession souffre d’une image souvent négative, les commissaires de justice étant parfois vus comme des figures d’autorité. Didier raconte : « J’aimais beaucoup mon travail, mais on m’a fait comprendre qu’il fallait laisser la main aux jeunes. »

Sa retraite et ses finances

En fin de carrière, Didier touchait un salaire brut de 5 900 € par mois. Sa pension se compose d’un système cumulé, avec 4 205 € par mois en additionnant retraite de base et retraite complémentaire. Ce cumul a été possible grâce à son affiliation à deux régimes : la CNAVPL (Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales) pour la retraite de base et la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels pour la retraite complémentaire. Ce double régime, propre aux professions libérales réglementées, lui a permis de valider tous ses trimestres et de partir à taux plein.

Didier possède aussi un patrimoine immobilier : une maison à Paris et une résidence secondaire en Sologne, résultat d’une gestion prudente de ses investissements durant sa carrière.

Les écarts de pension en France

La DREES indique que la moyenne des pensions en France tourne autour de 1 666 € bruts mensuels, soit environ 1 541 € nets. Mais la réalité varie beaucoup : certaines pensions chutent à 750 €, d’autres dépassent 4 000 €. Les professions libérales, comme celle de Didier, et les fonctionnaires civils de l’État bénéficient souvent de régimes plus favorables, ce qui s’explique par les régimes d’affiliation et les inégalités entre sexes.

Renouveler le métier : les défis

Le renouvellement du métier de commissaire de justice pose problème. La Chambre nationale des commissaires de justice estime que seulement 100 à 120 nouveaux diplômés sortent chaque année, alors que la profession aurait besoin de 150 à 180 recrues pour combler les postes vacants. Cette pénurie s’explique par la longueur des études, une image peu attractive du métier et la pression psychologique qui peut peser sur les praticiens. Pourtant, malgré ces freins, la profession reste attirante en raison d’une rémunération élevée.