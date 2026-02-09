Franchir les 2 000 € à la retraite en 2026 ? Pourquoi ce seuil reste hors de portée

En février 2026, la retraite de base pourrait dépasser les 2 000 € par mois.

Nicolas Jean
Publié le
En février 2026, une annonce attire l’attention des futurs retraités : pour la première fois, le montant maximal théorique de la retraite de base franchit le palier des 2 000 € par mois. C’est un chiffre chargé de symbole dans un système de retraite par répartition bien ancré en France. Cela dit, si ce seuil est atteignable pour certains, il reste plusieurs obstacles à surmonter.

Le PASS, ce qui change tout

Le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) joue un rôle central dans ce calcul. En 2026, sa valeur annuelle est de 48 060 €, soit 4 005 € par mois. Le PASS sert de référence pour les cotisations sociales et fixe aussi le plafond du salaire retenu par l’Assurance retraite pour calculer la retraite de base. Ainsi, tout euro gagné au‑delà de ce plafond ne crée pas de droits supplémentaires.

La retraite de base à taux plein représente 50 % du Salaire Annuel Moyen (SAM), lui‑même plafonné par le PASS. Pour 2026, avec un SAM maximal de 48 060 €, la retraite brute annuelle de base s’élève à 24 030 €, soit 2 002,50 € par mois, explique le magazine Masculin. Il faut garder à l’esprit que ce montant est brut, avant prélèvements sociaux. Ce calcul dépend de plusieurs conditions, et comprendre les erreurs courantes à éviter peut être crucial.

Ce calcul dépend de plusieurs conditions. Pour prétendre au plafond de 2 002,50 €, il faut que les revenus de l’assuré aient été au minimum équivalents au PASS pendant 25 années. Il faut aussi un nombre précis de trimestres, compris entre 169 et 172, selon l’année de naissance du futur retraité.

Des interruptions de carrière, des études longues ou des périodes de chômage peuvent compliquer l’affaire. En l’absence de trimestres, une décote et une proratisation s’appliquent, ce qui rend l’accès au montant maximal plus difficile.

À titre d’exemple, un travailleur ayant perçu 5 000 € ou 6 000 € mensuels durant ses dernières années pourrait voir son SAM autour de 35 000 € à 40 000 € annuels, loin du plafond, tout comme ceux ayant une carrière bloquée.

Ce que la retraite complémentaire apporte (et ce qu’elle ne couvre pas)

Le plafond de 2 002,50 € ne concerne pas les fonctionnaires ni les bénéficiaires de régimes spéciaux, dont les pensions sont calculées différemment. De plus, ce montant brut est soumis à des prélèvements qui peuvent atteindre 9,1 % selon le revenu fiscal.

La retraite complémentaire, en particulier via Agirc-Arrco, joue un rôle important pour de nombreux salariés. Ce système par points prend en compte des salaires allant jusqu’à huit fois le PASS, et il est crucial de maximiser vos droits.

