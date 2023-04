En Floride, un aquarium libère une orque après plus de 50 ans de captivité

Publié le: vendredi 7 avril 2023

Un aquarium de Floride a conclu un accord avec des défenseurs du bien-être animal pour libérer Lolita, un épaulard de 2 268 kg détenue en captivité depuis plus d’un demi-siècle.

Le Miami Seaquarium a déclaré qu’il avait conclu un « accord contraignant » avec l’organisation à but non lucratif Friends of Lolita pour ramener l’orque, qui s’est récemment retirée des spectacles, dans un habitat océanique du nord-ouest du Pacifique d’ici deux ans.

Lolita, une orque de 57 ans capturée en 1970 dans une crique au large de Seattle. Le plan de retour de Lolita dans son habitat naturel nécessite l’approbation fédérale, selon le journal.

Le processus de retour de Lolita dans ses « eaux natales » a pris des années, à commencer par le transfert de la propriété de l’aquarium à The Dolphin Co, a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse. L’entreprise s’est ensuite associée à l’organisation à but non lucratif pour fournir des soins médicaux à la baleine.

Seaworld, l’ancien propriétaire du Seaquarium, a progressivement supprimé les spectacles d’orques en 2016. Lolita, autrefois l’une des principales attractions du Seaquarium, a été retirée des spectacles en mars 2022 après que la direction a changé de mains.

« Trouver un avenir meilleur pour Lolita est l’une des raisons qui nous ont motivés à acquérir le Miami Seaquarium« , a déclaré le directeur général de Dolphin Co, Eduardo Albor, dans un communiqué.

La mobilisation pour libérer Lolita a pris de l’ampleur après que le documentaire de 2013 « Blackfish » ait mis en lumière la captivité des orques.

Les défenseurs des droits des animaux se sont battus pendant des années en vain devant les tribunaux pour obtenir la liberté de Lolita après que la National Oceanic and Atmospheric Administration ait ajouté les orques à la liste des espèces menacées en 2015.

Les épaulards sont des mammifères très sociaux qui n’ont pas de prédateurs naturels et peuvent vivre jusqu’à 80 ans.