Document unique d’évaluation des risques : qui est concerné et comment le mettre à jour ?

Chaque entreprise, chaque métier ou secteur d’activité présente sa marge de risques. Pour le bien-être des travailleurs et pour leur assurer un environnement sécurisé, des mesures adaptées doivent être prises. Pour une meilleure orientation, un document très important et nécessaire se doit d’être à la portée de tous : le DUERP. De plus, il doit être mis à jour.

Le document unique d’évaluation des risques : qu’est-ce que c’est ?

Le DUERP ou Document Unique d’Évaluation des Risques est un document permettant d’identifier et d’évaluer les risques liés à une entreprise ou une activité. Il doit être rédigé dès lors qu’un salarié est embauché. Le DUERP sert de feuille de route pour assurer l’adoption de mesures renforçant la santé et la sécurité au travail et réduisant les risques professionnels.

Dans la prévention des risques en milieu professionnel, le site Protec Nord se spécialise en équipements EPI pour la protection de vos travailleurs. Ses solutions sont adaptées pour chaque secteur d’activité, pour chaque métier. Les EPI de Protec Nord sont conçus aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour continuer d’assurer de meilleures conditions de travail quelles que soient les saisons, le site propose aussi des solutions de protection pour l’automne et l’hiver avec une collection de sweatshirts, vestes, vêtements de pluie, polaires et chaussures de sécurité. Chaque article du catalogue est conçu avec des matériaux et textiles de qualité supérieure.

Ce qu’il faut savoir sur la mise à jour du DUERP

Le document unique d’évaluation des risques concerne toutes les entreprises. La mise à jour du DUERP n’est pas une formalité à banaliser. Elle assure et renforce les conditions de sécurité des travailleurs exerçant dans des environnements à risques. Les informations à connaître pour mettre à jour son DUERP sont précisées ci-dessous.

Pourquoi faut-il mettre ce document à jour ?

Mettre son DUERP à jour est nécessaire pour le bien-être de l’entreprise. En plus d’être une obligation légale, cette mise à jour présente des avantages sécuritaires. On peut citer :

L’identification des risques parfois négligés ou peu évidents lors des travaux de réaménagement majeurs ;

L’optimisation de la prise en compte des risques ;

Le suivi et le bilan des actions réalisés en vue de réduire les risques ;

L’évaluation des règles pour préserver la santé et réduire les risques d’accidents et d’incidents dans l’environnement de travail.

À quelle fréquence faut-il le mettre à jour ?

Un DUERP nécessite une actualisation annuelle. C’est ce que stipule le Code du travail à l’article 4121. Cette obligation stipule que chaque employeur gérant une entreprise d’au moins 11 salariés doit réévaluer annuellement les risques professionnels de la structure.

Cette loi ne s’applique pas à celle présentant un effectif inférieur. Mais dans le cas des entreprises qui ont un effectif d’au moins 50 salariés, il faut aussi faire l’évaluation des risques au niveau du Comité Social et Économique (CSE). La mise à jour est aussi nécessaire pour tout aménagement important ayant un impact sur la santé et les conditions de travail des travailleurs.

Comment assurer la mise à jour ?

L’actualisation d’un DUERP se déroule en quelques étapes essentielles. Elles s’appliquent, quelle que soit la taille ou l’effectif de l’entreprise. Il faut d’abord évaluer les risques. Leur recensement facilitera la prise de mesures nécessaires pour les éviter. Il faut ensuite définir des unités de travail et identifier les risques auxquels chaque unité est exposée et en faire l’inventaire.

La prochaine étape consiste à connaître le niveau des risques en termes de priorités. Pour cela, il faut les quantifier et les analyser. Cette échelle est nécessaire pour élaborer un plan de prévention et d’actions. Il faudra ensuite passer à la rédaction du document en recensant les données et informations issues des précédentes étapes sur un seul support. Tous les acteurs de l’entreprise doivent avoir accès à ce DUERP.