Dubaï sous tension : cet expert révèle comment il exfiltre en urgence des Français piégés

Alors que le climat géopolitique au Moyen-Orient continue de monter en tension, le trafic aérien y est presque à l’arrêt. Cette situation s’explique en grande partie par l’ampleur régionale prise par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran. Pour les entreprises françaises et européennes, la crise suscite une inquiétude grandissante, surtout pour celles qui ont des salariés expatriés dans la région, notamment à Dubaï. Face à cette incertitude, plusieurs sociétés s’organisent pour évacuer leur personnel, craignant pour leur sécurité.

Le rôle d’Irena Group

Irena Group, fondée par Vincent Jacquemart, un ancien du Renseignement et des sociétés militaires privées américaines, tient une place centrale dans ces opérations. Avec 25 ans d’expérience, l’entreprise s’est bâtie une réputation sur des interventions en zones sensibles. Historiquement implantée en Amérique du Sud, elle opère aujourd’hui dans des régions aussi diverses que le Mexique, Haïti, le Bénin, Oman et bien sûr Dubaï.

Les missions principales d’Irena Group comprennent :

l’accompagnement de projets sécurisés,

des déplacements sécurisés,

et des missions de conseil pour ses clients.

Dans le climat actuel, les demandes d’évacuation de salariés français se multiplient. Récemment, la société a coordonné l’évacuation de cinquante personnes vers Oman, rapporte BFMTV. Ces opérations se font par la route, avec de petits convois limités à dix personnes maximum pour garantir un passage discret et rapide.

Logistique, frontières et risques

La logistique liée aux frontières est un défi majeur pour Irena Group. Le passage frontalier est qualifié de « stratégique et extrêmement congestionné », ce qui oblige à s’appuyer sur un réseau local efficace pour ne pas perdre de temps. Vincent Jacquemart insiste sur l’importance de « préparer le terrain » et de contacter les bonnes autorités pour garantir un passage frontalier en moins de 30 minutes. Même si Dubaï reste, pour l’instant, relativement sûr, la menace demeure, notamment à cause des missiles iraniens visant principalement les bases américaines.

Malgré ces dangers, Irena Group évite les stratégies trop militarisées et préfère une approche mesurée. Le groupe met aussi l’accent sur la recherche constante de personnel local de confiance pour soutenir ses opérations sur le terrain.

Concurrence et capacité de réponse

La demande étant en forte hausse, Irena Group doit faire face à une concurrence importante. D’autres entreprises de sécurité se tournent aussi vers Vincent Jacquemart pour son expertise. À l’heure actuelle, une centaine de personnes sont en attente de ses services, ce qui témoigne de la popularité et de l’efficacité de l’organisation.

Christophe Suptil, directeur général stratégie d’International SOS, un autre acteur majeur du secteur, a déclaré qu’International SOS avait déjà aidé plusieurs dizaines de salariés à quitter les Émirats, soulignant ainsi la pression croissante sur les entreprises proposant ce type de services.