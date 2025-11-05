Édouard du Closel publie PMA mon amour : un roman sur l’amour à l’épreuve du désir d’enfant

Et si l’amour devait traverser « l’épreuve la plus intime » pour donner la vie ? C’est la question au cœur du nouveau roman d’Édouard du Closel, PMA mon amour, publié aux éditions Le Lys Bleu et distribué par Hachette Livre. Un livre qui aborde, avec délicatesse et sincérité, la procréation médicalement assistée à travers l’histoire d’un couple, Camille et Louis, confronté au long parcours du désir d’enfant.

La PMA : un sujet intime devenu universel

Dans un message partagé sur LinkedIn, l’auteur confie : « Parce que chacun de nous connaît une sœur, un frère, un ami, une cousine, un couple qui a traversé cette épreuve. Derrière les 500 000 enfants déjà nés en France grâce à la PMA, il y a toujours une histoire d’amour, de courage et de persévérance. »

Ces mots résument bien l’esprit du roman : donner une voix à ces parcours souvent discrets, marqués par l’attente, les doutes et la résilience. Loin d’un simple récit médical, PMA mon amour explore ce que ces étapes signifient dans la vie d’un couple, lorsque le projet d’enfant devient un chemin semé d’incertitudes, mais aussi d’amour renouvelé.

Une histoire vue à travers un regard masculin

Le roman adopte un point de vue rare : celui de l’homme. « À travers un regard masculin original, ce récit explore la fragilité du lien amoureux, les luttes silencieuses du désir de parentalité, mais aussi l’espérance et la résilience », écrit Édouard du Closel.

Cette perspective apporte une dimension singulière au récit. L’auteur y exprime ce que vivent de nombreux hommes pendant un parcours de PMA : le sentiment d’impuissance, la difficulté à trouver les mots, mais aussi la solidarité et la tendresse. Un point de vue qui contribue à élargir le débat sur la place de chacun dans la parentalité moderne.

Un hommage personnel et universel

« Ce roman est une part de moi. Je l’ai écrit pour ma merveilleuse femme et nos trois enfants, ma plus grande source d’inspiration, et aussi pour tous ceux qui se reconnaîtront dans cette histoire. »

Cette déclaration donne la mesure de l’implication de l’auteur. Derrière le romancier, on devine l’homme qui a observé de près ces épreuves, et qui veut leur rendre hommage avec bienveillance.

Le ton du livre, simple et sincère, s’adresse à tous ceux qui ont connu le poids du silence ou de l’attente face au désir d’enfant.

Si PMA mon amour aborde la douleur, il le fait sans tristesse. L’écriture d’Édouard du Closel reste lumineuse, portée par l’idée que la vie finit toujours par trouver son chemin. « J’ai voulu mettre des mots sur ce que tant de couples vivent dans le silence », explique l’auteur.

Alors que la procréation médicalement assistée fait désormais partie de nombreux parcours de vie, PMA mon amour s’inscrit dans une réflexion plus large sur la famille, la solidarité et le rapport au corps. Il vient rappeler que la parentalité n’est pas seulement une affaire de biologie, mais avant tout une histoire d’amour, de patience et de confiance.

PMA mon amour

Édouard du Closel

Le Lys Bleu Éditions – Distribué par Hachette Livre

Parution : novembre 2025 – 200 pages

Prix : 19,90 € (broché) / 7,99 € (e-book)