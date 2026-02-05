Sécurité routière : le protoxyde d’azote pointé dans l’augmentation des décès en 2025

Une année 2025 marquée par une augmentation des décès

Le 30 janvier 2026, les données officielles de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) ont été rendues publiques. Elles révèlent une nette hausse de la mortalité routière, en rupture avec les tendances précédentes. 3 513 personnes ont perdu la vie sur les routes de France (métropole et outre-mer) en 2025, soit 2,1 % de plus qu’en 2024. Rien qu’en métropole, 3 260 décès ont été recensés

Cette tendance à la hausse s’accompagne également d’une augmentation du nombre de blessés graves, dont l’estimation n’a pas encore été définitivement consolidée. Les pouvoirs publics, tout en reconnaissant l’ampleur du phénomène, alertent sur des causes nouvelles et préoccupantes. Les facteurs historiques comme la vitesse, l’alcool ou les stupéfiants demeurent majeurs. Toutefois, en 2025, un produit en particulier s’est hissé au rang des menaces les plus inquiétantes : le protoxyde d’azote.

Protoxyde d’azote : un nouveau fléau sur les routes françaises

Jusqu’ici associé à son usage médical ou culinaire, le protoxyde d’azote, surnommé gaz hilarant, est aujourd’hui détourné à des fins récréatives. Ce phénomène, en forte croissance parmi les jeunes, a désormais des conséquences visibles sur la mortalité routière. En effet, l’usage de ce gaz entraîne un effet euphorisant mais aussi des pertes de conscience ou des troubles moteurs pouvant se révéler fatals au volant. Selon France 24, le protoxyde d’azote est désormais considéré comme un « nouveau fléau », notamment à cause de sa banalisation et de sa disponibilité.

Les autorités sanitaires et policières tirent la sonnette d’alarme, et des campagnes de prévention ont été relancées. La ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, Marie‑Pierre Vedrenne, a tenu à réagir publiquement à cette dérive : « Il y a urgence à agir contre cette pratique », a-t-elle déclaré dans les colonnes de RTL. Cette prise de parole intervient dans un contexte de forte pression sur le gouvernement, sommé d’agir face à la recrudescence des comportements à risque.

Des chiffres qui contredisent les objectifs de sécurité routière

L’augmentation du nombre de tués sur les routes en 2025 vient contrecarrer les engagements gouvernementaux de baisse continue de la mortalité routière. Cette remontée s’inscrit dans une conjoncture où l’intensité du trafic a pourtant stagné, voire légèrement régressé selon certaines zones rurales. L’ONISR, tout en livrant des chiffres encore provisoires, évoque une multifactorialité des causes : alcoolisation au volant, consommation de substances illicites, usage du téléphone portable et fatigue au volant. Mais l’émergence du protoxyde d’azote bouleverse les schémas classiques.

Le protoxyde d’azote est désormais impliqué dans un nombre croissant d’accidents, parfois mortels, bien qu’aucune statistique précise ne soit encore rendue publique. Toutefois, plusieurs faits divers recensés en 2025 ont mis en lumière le rôle de ce gaz dans des collisions graves, renforçant le sentiment d’urgence chez les acteurs de la sécurité. Du côté des forces de l’ordre, des opérations ciblées ont déjà été menées, avec des saisies en augmentation et une surveillance accrue dans les zones urbaines, notamment aux abords des établissements nocturnes. En parallèle, les médecins urgentistes signalent des cas de troubles neurologiques sévères chez les jeunes usagers, accentuant la dimension sanitaire du phénomène.