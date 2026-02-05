Les entreprises qui se fournissent au Rwanda bientôt boycottées ?

Longtemps cantonné aux directions RSE, le risque réputationnel change de nature. Il devient politique. Un récent sondage de Norstat montre que les Français ne dissocient plus États, marchés et chaînes de valeur. Aux yeux de l’opinion, se fournir dans un pays perçu comme prédateur expose désormais les entreprises à un risque de cohérence qui peut se transformer en sanction économique. Dans ce nouveau paysage, le Rwanda est en passe de devenir un territoire à risque réputationnel majeur pour les acteurs occidentaux.





Pendant des décennies, les entreprises ont pu considérer la géopolitique comme un bruit de fond. Les États faisaient la guerre, les marchés faisaient des affaires. Cette séparation est en train de voler en éclats. Le sondage Norstat est explicite : 94 % des Français souhaitent sanctionner les entreprises qui s’approvisionnent dans des zones de conflit lorsque ces chaînes de valeur sont liées à des violences et à des pertes humaines. Pour l’opinion, l’acte économique est désormais un acte politique. Acheter, sourcer, investir engage une responsabilité

Le basculement est d’autant plus sensible que le Rwanda a longtemps bénéficié d’une image extrêmement favorable en Europe. Cette protection morale s’érode rapidement. « Ce qui est en train de se produire, c’est une requalification cognitive du Rwanda, analyse un professeur d’économie. Lorsqu’un État est perçu comme violant durablement la souveraineté d’un voisin et tirant profit de cette prédation, il devient mécaniquement un facteur de risque pour les entreprises qui y sont associées ».

Autrement dit, le Rwanda n’est plus seulement un enjeu diplomatique. Il devient un point de fragilité pour les stratégies d’approvisionnement, d’image et d’investissement.

De la guerre économique à la guerre de cohérence

Le cœur du sujet n’est plus la compétitivité, mais la cohérence. Les entreprises occidentales évoluent dans un environnement où leurs discours — éthiques, climatiques, sociaux — sont constamment mis à l’épreuve par leurs pratiques réelles. « Nous assistons à une transformation profonde : l’opinion publique devient un acteur stratégique capable de produire de la contrainte normative et réputationnelle », reprend l’économiste. Dans ce cadre, continuer à se fournir dans un pays perçu comme “nocif” expose à une dissonance majeure entre communication et réalité opérationnelle.

Un dirigeant d’entreprise industrielle, sous couvert d’anonymat, le résume crûment : « Ce n’est plus un sujet militant. C’est un risque de gouvernance. Un mauvais sourcing peut désormais coûter plus cher qu’un mauvais investissement ».

Y a-t-il des précédents ? Oui, et ils sont lourds

L’histoire récente montre que ces basculements ne sont pas théoriques. Les campagnes de boycott contre l’Afrique du Sud de l’apartheid ont durablement affecté entreprises et investisseurs. Dans les années 2000, le mouvement de désinvestissement lié au Darfour a poussé de grands fonds à se retirer du Soudan. Plus récemment, la Birmanie après le coup d’État de 2021, puis la Russie après l’invasion de l’Ukraine, ont vu des entreprises contraintes de se retirer précipitamment, souvent dans l’urgence et à coût élevé

À chaque fois, le déclencheur n’a pas été uniquement juridique. Il a été réputationnel, politique, puis économique. Le schéma est désormais bien identifié…

L’opinion comme accélérateur de sanction

Ce que révèle le sondage Norstat, c’est la vitesse potentielle du phénomène. 92 % des Français jugent injuste que le conflit Rwanda–RDC soit si peu présent dans le débat public et médiatique. Ce sentiment d’invisibilisation crée une attente de réparation symbolique. Et lorsque les États tardent à agir, la pression se déplace vers les entreprises, jugées plus accessibles et plus vulnérables



Un signal faible devenu alerte stratégique

Pour les directions générales, le message est clair. Le Rwanda pourrait devenir, à court ou moyen terme, un “actif toxique” réputationnel. Non pas en raison d’un texte de loi immédiat, mais parce que l’opinion française — et européenne — ne tolère plus la dissociation entre performance économique et responsabilité géopolitique.

Le risque n’est pas abstrait. Il est mesurable, documenté, et désormais politique. Dans cette nouvelle guerre de cohérence, les entreprises qui anticiperont auront une longueur d’avance. Les autres découvriront, souvent trop tard, que la réputation est devenue une ligne de front à part entière.