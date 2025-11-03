Shein, la face cachée d’une marketplace géante : comprendre un modèle sous tension

Shein, à l’origine une simple plateforme de e-commerce spécialisée dans la mode sur demande, a progressivement évolué vers un modèle de marketplace plus globale. Concrètement, cela signifie que la marque n’est plus seule à vendre ses produits : elle héberge désormais des milliers de commerçants tiers, venus du monde entier, qui utilisent sa plateforme pour atteindre un public plus large.

Ce modèle, duquel Amazon est pionnier, mais sur lequel se sont construits aussi AliExpress ou encore le français Cdiscount, repose sur une logique d’intermédiation : la marketplace met en relation des vendeurs et des acheteurs, gère les transactions et la logistique, mais ne détient pas la totalité des produits qu’elle propose. Cette ouverture, gage de diversité et de rapidité d’offre, est aussi ce qui en fait un système pour le moins complexe à contrôler.

Une puissance algorithmique colossale

Shein s’appuie sur un système de traitement de données et d’intelligence artificielle (IA) parmi les plus performants du commerce en ligne. L’algorithme analyse les tendances sur les réseaux sociaux, anticipe la demande et oriente la production ou la mise en avant de produits quasi instantanément.

Dans le cadre de sa marketplace, cette IA sert aussi à trier, classifier et détecter les anomalies : produits dangereux, contenus illicites, images inappropriées, etc.

Mais malgré cette puissance, le risque zéro n’existe pas : les volumes en jeu sont vertigineux. Des dizaines de milliers de références sont ajoutées chaque jour, par des dizaines de milliers de vendeurs différents, avec des langues, normes et contextes culturels variés.

L’incident du week-end : une faille du modèle de market-place

Ce week-end, la présence d’articles à caractère pédopornographique parmi les produits proposés sur la marketplace de Shein a provoqué une légitime indignation. Ces produits proviennent de commerçants tiers mal intentionnés ayant tenté de contourner les filtres de publication.

La réaction a été immédiate : Shein a supprimé les annonces, ouvert une enquête interne et réitéré son engagement à renforcer la surveillance. Mais cet épisode met en lumière la difficulté fondamentale du modèle : aucune plateforme, quelle que soit sa puissance algorithmique, ne peut garantir un contrôle absolu et instantané de la totalité des contenus publiés par des tiers.

Une responsabilité partagée

Le droit européen et les réglementations nationales, à travers notamment le Digital Services Act (DSA), imposent aux marketplaces de mettre en place des systèmes de modération et de retrait rapide. Mais elles ne sont pas tenues de contrôler a priori chaque publication : la surveillance est continue, fondée sur des alertes, des signalements et des vérifications automatisées.

Ainsi, la responsabilité d’une plateforme comme Shein ou comme Amazon est double : elle doit garantir la réactivité et la transparence, sans pour autant être tenue d’une omniscience technique impossible.





