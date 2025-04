Be a boss Women Tour : la MAAF, la BNP et l’Urssaf soutiennent l’entreprenariat féminin

Le Be a boss Women Tour 2025, la tournée de valorisation de l’entreprenariat féminin, bat actuellement son plein en France. Ses neuf étapes régionales sont autant d’occasions pour des cheffes d’entreprise de mettre en valeur leur start-up. Soutenu depuis 2018 par la MAAF, cet événement va récompenser une vingtaine d’entrepreneuses, conviées à une grande finale à Paris, en septembre 2025. Au-delà de cet aspect compétitif, les rencontres et les opportunités de partenariats restent, pour le millier de participantes, le cœur battant de ce Be a boss Women Tour.

Elles s’appellent Euriel Morvézen et Roxelane Cakir. Les points communs entre ces deux entrepreneuses françaises ? Elles ont fondé une start-up disruptive dans la région Occitanie – respectivement Loulenn, qui fabrique de la literie en laine conçue pour améliorer le sommeil, et HETWA, une plateforme de gestion environnementale d’un territoire. Elles sont aussi les deux lauréates de l’étape Occitanie de la tournée Be a boss Women 2025, le 13 mars 2025.

Be a boss Women Tour : à la rencontre des entrepreneuses de France

À ce titre, leurs start-ups bénéficieront de 100 000 € de media for equity, de 100 000 € de financement participatif, ainsi que de nombreux relais médias – de quoi les faire basculer dans une autre dimension. Euriel Morvézen et Roxelane Cakir seront également conviées, avec la quinzaine de lauréates des autres étapes régionales, à la grande finale de cette onzième édition du Be a boss Women Tour, le 25 septembre 2025 à Paris.

Depuis 2014, cet événement met à l’honneur les entrepreneuses de France, via une tournée de neuf étapes régionales. Chacune prend la forme d’un forum d’une journée, dédié aux rencontres, aux échanges et aux présentations de start-ups ou de projets. Le Be a boss Women Tour offre ainsi à plus de 1 000 participantes de multiples opportunités de promouvoir leur société ou de nouer des partenariats féconds.

43 % des entreprises individuelles sont désormais créées par des femmes

Or, dans le secteur artisanal hexagonal, un quart seulement des chefs d’entreprise sont des femmes. Mais la donne change, à toute vitesse : le chiffre a plus que doublé en quinze ans, et les entrepreneuses sont, en moyenne, plus diplômées que leurs homologues masculins.

Surtout, les femmes sont désormais à l’origine de 43 % des créations d’entreprises individuelles. Des initiatives comme Be a boss Women Tour favorisent cette mutation, en amplifiant ce désir d’entreprendre, et en mettant en lumière des pépites régionales portées par des talents féminins.

La MAAF, partenaire historique de l’événement – et de l’entreprenariat féminin

La tournée bénéficie d’un réseau de 160 partenaires régionaux (fédérations professionnelles, médias, organismes publics…), évoluant d’une étape à l’autre, mais trois sponsors se distinguent par leur implication sur l’ensemble de l’événement:

l’Urssaf, l’incontournable interlocuteur public des entrepreneurs ;

le programme « ConnectHers » de la BNP-Paribas, dédié au soutien aux start-ups féminines ;

MAAF Assurances, qui accompagne l’événement depuis 2018.

Le support de la MAAF découle d’une volonté, ancienne, d’encourager la création d’entreprise par des femmes, puisque la compagnie est un partenaire historique de la fédération « Les Premières », dédiée à l’entreprenariat féminin innovant.

MAAF Assurances propose également des structures d’accompagnement et des aides financières spécifiques pour les femmes souhaitant lancer leur propre structure. La compagnie défend plus globalement l’égalité professionnelle homme/femme et la promotion des carrières féminines.

En route vers la « finale » parisienne

Fort de ces soutiens, le Be a boss Women Tour 2025 va se poursuivre durant tout le printemps et l’été. Le 13 février, la première étape, en Nouvelle Aquitaine, à Bordeaux, a permis de qualifier pour la finale Charlotte Berthaut (Dépist&vous) et Jessica Wydra (Nowa cosmetics).

Le prochain forum est programmé ce 10 avril 2025, à Lyon, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa marraine sera Fatma Chouaieb, cofondatrice et PDG de Hello Charly, le chatbot conseiller d’orientation.Six autres régions suivront, dont les Antilles et la Guyane, le 4 juillet, avant la grande finale de septembre. Autant d’occasions pour le tissu local de mettre en lumière et en relation ces pépites, et de renforcer cette féminisation salutaire de l’entreprenariat hexagonal.