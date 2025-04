Réforme fiscale : que cache la suppression de l’abattement pour les retraités ?

Alors que la période économique est plutôt difficile et que le gouvernement essaie de couper dans les dépenses tout en gonflant les recettes, la suppression de l’abattement fiscal de 10 % pour les retraités est au cœur des discussions. Mis en place en 1978 pour réduire le poids des impôts sur les retraités, cet avantage est désormais remis en question. Cette réforme pourrait bien jouer un rôle de taille pour le budget de beaucoup de retraités et déclencher des discussions économiques et sociales animées.

Situation économique et fiscale

Face à une dette publique qui ne cesse de grimper, l’État français cherche à réduire son déficit de 15 milliards d’euros d’ici dix ans, d’après la Cour des comptes . Dans cette optique, le gouvernement se penche sur la réduction des dépenses et l’augmentation de la CSG pour réduire le déficit public. Supprimer l’abattement fiscal destiné aux retraités pourrait représenter une économie annuelle de 4 à 5 milliards d’euros, comme le souligne Gilbert Cette, président du Conseil d’orientation des retraites (COR).

Depuis plus de quarante ans, cet abattement fiscal pour les seniors a servi à compenser les frais professionnels que les retraités ne supportent plus. Pourtant, plusieurs spécialistes pensent que ce dispositif n’est plus vraiment adapté, ce qui justifie la suppression de l’abattement fiscal. Patrick Martin, président du Medef, qualifie d’ailleurs cet avantage de « contre-nature ».

Proposition de réforme et répercussions possibles

Le gouvernement propose de supprimer cet abattement, une idée qui fait réagir. Si cette mesure est adoptée, elle toucherait principalement les retraités aux revenus les plus élevés. D’après une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), les 20 % des retraités les mieux nantis pourraient voir leur facture fiscale grimper de 700 à 800 euros par an. En revanche, les retraités modestes devraient largement être épargnés, puisque beaucoup ne paient pas d’impôt ou sont peu imposés.

On peut aussi imaginer que certains retraités aisés vont devoir revoir leur manière de consommer pour compenser la hausse de leur imposition.

Débat social et oppositions

L’idée de supprimer cet abattement a provoqué une forte opposition. La CGT, par exemple, juge la mesure particulièrement injuste. La CFDT, quant à elle, adopte une position un peu plus nuancée, précisant que tous — retraités, actifs et entreprises — doivent participer à l’effort fiscal. Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, met néanmoins en garde contre le risque d’un conflit entre générations et insiste sur la nécessité de garder la solidarité sociale.

Ce changement soulève aussi des questions de justice fiscale et sociale. Certains voient là un moyen de rendre le système fiscal plus équilibré, tandis que d’autres y voient une remise en cause des acquis des retraités.

Où en est le dossier ?

Pour le moment, cette mesure se trouve encore au stade de la discussion. Elle pourrait être abordée lors du prochain conclave sur les retraites entre le gouvernement et ses partenaires sociaux, dans le cadre des ajustements prévus pour 2023. Les élus restent prudents, surtout parce que les retraités représentent une part importante de l’électorat français.

Un ajustement progressif semble envisagé pour adoucir la pression sur les budgets personnels des retraités concernés. Les modalités précises ne sont pas encore fixées et d’autres avantages fiscaux dont bénéficient les retraités pourraient également être revus.

Alors que le gouvernement explore différentes pistes pour réduire son déficit en regardant bien loin dans le futur, il est important que chacun prenne le temps de comprendre les retombées économiques et sociales de cette réforme pour alimenter un dialogue constructif sur le futur système fiscal français.