Un supermarché sans plastique à Amsterdam

Publié le: vendredi 31 mai 2019

Amsterdam a une sacrée longueur d’avance sur les autres pays européens ! Alors que l’Union Européenne prend des pincettes et avance souvent trop lentement sur les questions écologiques, les Pays Bas, eux, ont pris les choses en main. Inauguré le 28 février dernier, un rayon « plastic free » vient de faire son apparition dans un supermarché agro-alimentaire d’Amsterdam. Une première mondiale.

Dans le magasin alimentaire Ekoplaza, plus de 700 produits naturels ou bio-dégradables sont désormais proposés. Et sans aucun emballages plastique ! Ce qui de loin, pourrait ressembler à du plastique, n’en est en fait pas. Il s’agit d’un biofilm réalisé à partir de végétaux et qui se dégrade en 12 semaines dans un composteur.

« Un impact dévastateur sur notre planète »

Une innovation créée en collaboration avec A plastic planet, un groupe de défense de l’environnement, originaire du Royaume-Uni. « Les emballages en plastique autours des aliments et des boissons ne sont utiles que pour quelques jours, après quoi ils ont un impact dévastateur sur notre planète pendant des siècles » , déclare le PDG de l’entreprise.

Ekoplaza souhaite bannir le plastique des emballages de l’ensemble de ses 74 boutiques d’ici 2028. D’autres pays ont rejoint ce combat contre ce fléau écologique, et ce depuis quelques années. Pour remplacer ce déchet nocif à notre planète, de nouvelles innovations voient le jour. Parmi elles,citons une technique qui consiste à remplacer le film plastique et le papier aluminium par un carré de tissu en coton légèrement infusé dans de la cire d’abeille, de l’huile de jojoba et de la résine. Le tout réutilisable évidemment.

Depuis quelques temps apparaissent également les emballages comestibles, comme ceux fabriqués par Avani. Cette start-up a imaginé des emballage à base d’algue, qui non seulement se dissolvent dans l’eau mais peuvent être tout à fait consommable. « Nous espérons qu’un jour le biodégradable deviendra la norme et non plus l’exception dans le plastique », explique Kevin Kumala, le jeune entrepreneur de l’entreprise Avani.

Seulement 9% du déchet plastique recyclé

Science Advances a publié le 19 juillet dernier une étude selon laquelle sur 8,3 milliards de tonnes de plastique produites entre 1950 et 2015, 6,3 milliards sont devenues des détritus. 9% seulement ont été recyclés. Oui : 9%. Un chiffre qui fait grincer les dents, puisque le reste a fini sa course dans la nature, essentiellement dans les océans…

Une raison de se demander si finalement, la façon la plus efficace de lutter contre la destruction de la biodiversité n’est pas de complètement changer les habitudes du consommateur et de l’initier davantage au « Zéro Déchet ».