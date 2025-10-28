Et si le gluten n’était pas responsable de vos troubles intestinaux ?

The Lancet a publié, le 22 octobre 2025, une synthèse qui rebat les cartes du débat autour du gluten et des troubles digestifs chez les non-cœliaques. Le gluten n’expliquerait donc qu’une minorité de cas. Cette mise à jour s’appuie sur des essais contrôlés récents et repositionne la sensibilité au gluten non cœliaque parmi les troubles de l’interaction intestin-cerveau, proches du syndrome de l’intestin irritable, selon le communiqué de l’Université de Melbourne du 27 octobre 2025.

Sensibilité au gluten : ce que montre la nouvelle synthèse

La revue indique que, lorsqu’on isole le gluten, la plupart des participants ne reproduisent pas leurs troubles. Dans « les essais cliniques les plus solides », seule une minorité réagit au gluten de manière spécifique, rapportent les auteurs, une conclusion reprise par Futura Sciences : « Parmi les essais cliniques les plus solides analysés, seule une minorité indique que le gluten est en cause ». Les troubles observés ne s’expliquent pas systématiquement par le gluten. Au contraire, d’autres leviers se dessinent, notamment des glucides fermentescibles comme les FODMAPs, selon la même source et le communiqué académique.

Parce que la méthodologie compte, les auteurs soulignent l’effet « nocebo » : croire que l’on ingère du gluten peut suffire à amplifier des troubles perçus, même si le gluten n’est pas présent. « Contrairement à la croyance populaire, la plupart des personnes atteintes de sensibilité au gluten non cœliaque ne réagissent pas au gluten », déclare l’auteure principale Jessica Biesiekierski, dans des propos qui replacent ces troubles du côté des interactions intestin-cerveau. ScienceDaily ajoute que « les symptômes sont plus souvent déclenchés par des FODMAPs, par d’autres composants du blé ou par les attentes des patients », ce qui renforce l’idée d’un prisme biopsychosocial pour comprendre la plainte.

FODMAPs, fructanes, attentes : les suspects alternatifs au gluten

Plusieurs essais cités par la presse scientifique récente montrent que, sur une base diététique pauvre en FODMAPs, la réintroduction isolée du gluten déclenche rarement les troubles. À l’inverse, les fructanes, une catégorie de FODMAPs présents notamment dans le blé, l’oignon et l’ail, provoquent davantage de ballonnements et de douleurs, détaille NewAtlas en s’appuyant sur ces travaux. ScienceAlert confirme cette piste : les troubles attribués au gluten seraient souvent dus aux fructanes, un élément distinct du gluten mais fréquent dans les mêmes aliments.

Dans cette perspective, la sensibilité au gluten non cœliaque s’inscrirait « au sein du spectre des interactions intestin-cerveau », plus proche du SII que d’une entité purement liée au gluten, écrivent les auteurs selon le communiqué institutionnel. D’où l’importance de ne pas confondre corrélation et causalité : le blé contient du gluten, certes, mais aussi des FODMAPs. Réduire l’un sans considérer l’autre risque d’entretenir les troubles et la confusion. Le gluten est rarement la cause directe des troubles, ce qui plaide pour une évaluation nutritionnelle structurée.

Quelle ampleur du phénomène et quelles implications économiques ?

Sur le plan de santé publique, l’équipe de Melbourne parle d’un phénomène « hautement prévalent ». Le communiqué avance une fourchette de environ 10 % de la population mondiale, pouvant aller « jusqu’à 15 % » de personnes se disant sensibles au gluten et rapportant des troubles après ingestion. Ces chiffres n’impliquent pas que le gluten cause ces troubles : ils quantifient un vécu rapporté, sans biomarqueur spécifique confirmé à ce jour, selon la synthèse reprise par ScienceDaily. L’absence de test diagnostique validé pose un double enjeu : le risque d’évictions alimentaires coûteuses et parfois inutiles, et la possibilité de passer à côté d’un autre trouble digestif mieux ciblable.

Sur le plan économique, l’essor des gammes « sans gluten » a des effets budgétaires non négligeables pour les ménages. Futura Sciences rappelle que ces produits sont « nettement plus chers » que leurs équivalents standards, un constat empiriquement aligné avec les études de prix en distribution spécialisée, et que l’éviction du gluten demeure complexe du fait de la présence massive de blé dans l’alimentation quotidienne. Dans ce contexte, les auteurs de la revue appellent à « de meilleurs outils diagnostiques » et à des parcours cliniques plus rigoureux, afin d’éviter de coûteuses restrictions qui n’allègent pas toujours les troubles.