Amazon annonce une réduction globale de 14 000 emplois liée à l’IA

Le géant américain Amazon a annoncé mardi 28 octobre 2025 une suppression d’environ 14 000 emplois dans ses effectifs de bureaux à travers le monde, une «réduction globale» motivée principalement par l’accélération de l’intelligence artificielle et une volonté de rationaliser ses activités.

Un tournant stratégique pour Amazon

Dans un communiqué adressé à ses salariés, Amazon a confirmé mardi un plan de réduction d’effectifs touchant environ 14 000 postes au sein de ses fonctions administratives et de gestion. Cette annonce intervient dans un contexte de forte concurrence sur le marché technologique mondial et de réorganisation interne motivée par la montée en puissance de l’IA. Cette coupe représente une part notable des 350 000 emplois de bureau qu’emploie le groupe sur un total d’environ 1,5 million de salariés dans le monde. L’entreprise fondée par Jeff Bezos évoque une décision difficile, mais nécessaire pour renforcer son efficacité. D’après L’Express, Beth Galetti, vice-présidente chargée des ressources humaines et de la technologie, explique : « Les réductions que nous annonçons aujourd’hui font partie d’efforts continus pour devenir plus forts encore, en réduisant davantage la bureaucratie, en supprimant des niveaux hiérarchiques et en réaffectant des ressources. »

Ces suppressions visent donc avant tout à rationaliser les structures internes, dans un contexte où Amazon investit massivement dans les outils d’automatisation et l’intelligence artificielle générative. Plusieurs médias américains, cités par L’Express et TV5Monde, avaient rapporté dès lundi qu’un mouvement plus vaste était en préparation, évoquant jusqu’à 30 000 postes susceptibles d’être touchés sur plusieurs mois. Bien que la société n’ait pas confirmé ce chiffre, l’ampleur du plan laisse entrevoir une réorganisation prolongée à l’échelle mondiale.

Une réduction d’emplois concentrée sur les postes de bureau

Selon RFI, cette vague de suppressions concerne principalement les postes de bureaux et de support, c’est-à-dire les fonctions administratives, marketing, ressources humaines et services internes. Les emplois dans les entrepôts, essentiels aux activités logistiques d’Amazon, ne seraient pas concernés à ce stade. L’entreprise cherche ainsi à réduire les coûts sur les strates les plus hiérarchisées de son organisation, plutôt que sur les fonctions opérationnelles de terrain. Pour Amazon, l’objectif affiché est d’améliorer la productivité et de « réduire les redondances » dans certaines divisions.

Une partie des employés concernés se verra proposer une période de transition d’environ 90 jours pour trouver un nouveau poste en interne, selon les politiques locales du travail, indique Europe 1. Ce délai vise à limiter les licenciements secs, mais il reste à voir combien de salariés pourront effectivement être reclassés. Le groupe n’a pas précisé la répartition géographique de ces emplois supprimés. Toutefois, plusieurs analystes notent que la majorité des coupes pourraient intervenir en Amérique du Nord et en Europe, où se trouvent les principaux sièges administratifs d’Amazon. Les marchés émergents, en forte croissance pour l’entreprise, pourraient être moins affectés à court terme.

L’intelligence artificielle, moteur de la transformation

Beth Galetti a reconnu que ces décisions s’inscrivent dans un contexte technologique en pleine mutation. Dans un entretien relayé par Europe 1, elle souligne : « Le monde évolue rapidement. Cette génération d’intelligence artificielle est la technologie la plus transformative que nous ayons vue depuis Internet. Elle permet aux entreprises d’innover beaucoup plus vite qu’auparavant. » Cette déclaration illustre le double mouvement engagé par Amazon : réduire ses coûts structurels tout en réorientant ses ressources vers les projets liés à l’intelligence artificielle. La société développe depuis plusieurs mois ses propres modèles d’IA et investit dans des infrastructures de cloud dédiées à cette technologie, notamment via sa filiale Amazon Web Services (AWS).

Selon L’Express, les équipes de recherche et développement et celles liées à la data science devraient être renforcées, au détriment des fonctions de gestion traditionnelles. Ce virage stratégique n’est pas isolé. D’autres géants de la technologie, tels que Google et Meta, ont engagé en 2024 des réductions similaires, souvent justifiées par l’automatisation des tâches administratives et l’intégration croissante d’outils d’IA dans leurs processus internes. Pour Amazon, l’enjeu est de maintenir sa compétitivité dans un environnement où l’innovation rapide est devenue un impératif industriel.