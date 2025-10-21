Amazon baisse le prix des livres de 5 %, les libraires s’inquiètent

Amazon a officialisé, le 16 octobre, en France une remise de 5 % sur le prix des livres neufs pour tout retrait dans un point de retrait éligible. L’entreprise affirme cibler des communes peu pourvues en librairies, alors que la loi encadrant le livre autorise au maximum 5 % de décote sur les ouvrages neufs.

Amazon et les livres : 5 % en point de retrait, un argument prix massif

Amazon active une mécanique connue sur les livres, mais l’applique à l’échelle de son réseau. Le groupe promet une remise de 5 % cumulée à la gratuité de retrait dans plus de 3 000 points situés dans des commerces vendant des livres, comme l’indique la communication officielle d’Amazon du 16 octobre 2025. L’entreprise précise en outre que « À compter d’aujourd’hui, les clients peuvent profiter d’une remise de 5 % […] dans plus de 3 000 points de retrait éligibles », peut-on lire sur la page institutionnelle d’Amazon publiée le 16 octobre 2025. Le groupe s’aligne ainsi sur une pratique déjà observée chez des acteurs culturels, et capitalise sur son maillage logistique.

Amazon présente l’initiative comme un levier d’accessibilité aux livres et met en avant un réseau où « plus de 70 % » des points seraient situés en zones rurales ou petites villes, avec des exemples comme Mernel ou Courrières. Le géant revendique une démarche de long terme : « Depuis 25 ans, Amazon s’engage […] Nous sommes ravis de proposer désormais ce double avantage d’une remise de 5 % et de la livraison gratuite », a déclaré Géraldine Codron, responsable de la catégorie Livres chez Amazon.fr, dans le communiqué. L’entreprise, enfin, réaffirme que la remise s’applique aux livres neufs vendus par Amazon et retirés dans des commerces éligibles.

La limite des 5 % et la bataille de l’interprétation

Amazon s’inscrit dans le cadre légal français du prix unique du livre et s’appuie sur la loi Lang de 1981 qui fixe la remise maximale autorisée à 5 % sur les livres neufs. Le groupe joue ainsi sur la frontière entre vente en ligne et retrait physique chez un partenaire qui vend des livres, ce qu’Amazon présente comme conforme à la réglementation actuelle, d’après la notice publiée sur son site. De plus, l’entreprise évoque un contexte de baisse de la lecture et un enjeu d’équité d’accès aux livres, point repris par RTL qui souligne la limite légale et la condition de retrait.

Amazon soulève néanmoins des critiques du secteur et est accusé d’accentuer la pression sur les librairies indépendantes. Le groupe est au cœur d’un débat ancien sur les frais de livraison et les retraits. Il se défend en valorisant l’accessibilité, mais Amazon fait face à une perception de « concurrence déloyale » du côté du Syndicat de la librairie française ; « La librairie n’est pas seulement un commerce […] c’est un lieu où on vient découvrir des livres », affirme Guillaume Husson sur RTL, mettant en cause les effets locaux de la politique d’Amazon sur les livres.

Que dit Courrières, vitrine de la stratégie ?

À Courrières, dans le Pas-de-Calais, les habitants sont contre cette pratique. BFMTV a pris Courrières comme terrain de reportage pour interroger habitants et commerçants sur la remise appliquée aux livres par Amazon et ses répercussions potentielles sur les librairies locales. « Cela ne va pas nous aider« , explique une libraire d’Hénin-Beaumont.

Amazon défend l’argument d’une meilleure accessibilité aux livres dans des zones moins denses via des retraits aisés, alors que des voix locales et professionnelles, relayées par RTL, contestent la promesse sociale d’Amazon sur les livres. Amazon, par son dispositif, injecte un différentiel de prix dans des bassins de vie où l’arbitrage des ménages est sensible, mais Amazon ne peut ignorer que la remise de 5 % est précisément la borne légale maximale. Cette tension entre cadre légal, stratégie d’Amazon et maillage des librairies façonne désormais l’équilibre local du marché du livre.