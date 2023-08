Mali : la Fondation Maliba face au défi de la rentrée prochaine

Publié le: lundi 28 août 2023

Alors que les candidats au Baccalauréat viennent de connaitre leurs résultats, la Fondation Maliba, tout comme les autres élèves, prépare déjà la rentrée prochaine tant le défi est grand. De nombreux parents maliens n’ont pas les moyens pour scolariser leurs enfants. L’organisation d’Aliou Diallo se charge de leur venir en aide.

Au Mali, on ne connait pas encore la date de la rentrée scolaire. La proclamation des résultats du Bac vient d’avoir lieu et les autres élèves ont déjà le regard tourné vers la rentrée prochaine. Tout comme leurs parents, qui doivent faire face aux traditionnelles dépenses scolaires.

Hausse des difficultés financières dans un contexte de crise économique

Malheureusement, ces parents d’élèves sont de plus en plus nombreux à connaitre des difficultés financières dans un contexte de crise économique au Mali. Ils ne parviennent plus à inscrire leurs enfants à l’école et à leur acheter des fournitures ainsi que des tenues scolaires. Pour les aider à assumer leurs responsabilités, l’homme d’affaires malien Aliou Diallo acréé en 2013 la Fondation Maliba. Celle-ci a pour but d’améliorer les conditions de vie des Maliens et Maliennes.

Don de matériel pédagogique aux établissements

Dans ce cadre, l’organisation philanthropique travaille sur plusieurs niveaux, notamment la santé, l’économie et l’éducation. Sur ce dernier plan, elle a déploie des effets incessants depuis plus de dix ans. D’abord, la Fondation Maliba réhabilite et construit des écoles pour offrir aux élèves un meilleur cadre d’apprentissage. Aussi, elle offre du matériel pédagogique aux établissements scolaires. Mieux, l’association assure même quelques fois le paiement de salaire des enseignants, là où l’Etat flanche.

Distribution de kits scolaire et remise de prix d’excellence

En outre, la Fondation Maliba distribue des kits scolaires (sacs, cahiers, tenues, stylos, crayons, etc.) à des milliers d’enfants à chaque rentrée. Cette année encore, elle devrait le faire, alors que la pauvreté s’accentue au Mali suite aux sanctions internationales. La distribution s’effectue généralement dans les premiers jours de la rentrée scolaire pour permettre aux parents de se délester de certaines charges. Au-delà des dons, l’équipe d’Aliou Diallo travaille à l’excellence de l’école malienne. Principalement à travers la remise de prix d’encouragement et de bourses d’études pour l’étranger aux plus méritants.

Une aide à l’autonomie des femmes au foyer

Mais la Fondation Maliba agit aussi en amont, au niveau des parents même. En effet, elle soutient énormément les mères et les coopératives féminines via des financements de projets, la distribution de moulins ou la formation à la commercialisation de produits locaux. Se faisant, l’organisation participe à l’autonomie financière des femmes. Celles-ci peuvent contribuer aux dépenses de la famille, en particulier à la scolarité de leurs progénitures. Ce qui constitue en soi une chance dans un pays où l’école n’est pas accessible à tous les enfants.