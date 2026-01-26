L’évènement n’est plus un format, c’est un écosystème

Armand Caiazzo propose un éclairage qui déplace un domaine souvent réduit à ses apparences : l’événementiel d’entreprise. Longtemps, l’événement a été pensé comme une mise en scène maîtrisée : un lieu, un temps, une succession d’orateurs, des supports visuels, une audience rassemblée. Ce modèle, fondé sur l’unité de temps et d’espace, a dominé parce qu’il répondait à une logique simple : concentrer l’attention, produire un effet, installer une impression. Or Caiazzo constate que cette grammaire devient insuffisante. Dans le monde décrit par Bifurcation, la communication ne se comprend plus comme un canal, encore moins comme un moment spectaculaire. Elle se conçoit comme une infrastructure, une architecture de signaux. Et l’événement, en particulier, bascule d’un “format” vers un écosystème d’influence.

Le point clé est là : l’événement ne vaut plus seulement par ce qui est prononcé, mais par ce qui est vécu, interprété, relayé. La parole, isolée, ne tient plus. Elle n’est plus le centre de gravité de la persuasion. L’époque exige des expériences, des preuves sensibles, des traces. Un discours n’existe plus comme un acte autonome ; il s’inscrit dans une chaîne de perceptions, d’interactions et de résonances. Ce déplacement est décisif : l’influence se fabrique désormais dans l’environnement informationnel qui entoure l’événement, bien au-delà de la scène. La communication ne se joue plus dans le texte du message, mais dans la cohérence du dispositif qui le porte, le prolonge et le rend activable.

Caiazzo s’appuie sur une expérience très concrète : les grands forums internationaux, où l’événement n’a plus pour objectif principal de rassembler ou d’impressionner, mais d’insérer une organisation dans un réseau mondial de signaux. Dans ces contextes, tout devient signifiant : le lieu choisi, le rythme, les séquences, la scénographie, les modalités de rencontre, les temps informels, la manière dont le digital amplifie ou fragmente. L’événement ne se réduit pas à “ce qui est dit”. Il devient une manière de se positionner dans le monde. Il sert à créer une présence, à produire un ancrage, à déclencher une lecture. On ne cherche plus seulement à faire savoir : on cherche à faire exister.

Ce basculement rejoint l’une des intuitions de Bifurcation : nous avons quitté l’époque des messages fixes pour entrer dans un régime de signaux. Dans ce régime, l’efficacité ne vient pas d’un contenu “parfait”, mais de la capacité à construire un continuum. L’événement n’est plus un point, mais une trajectoire. Il ne s’achève pas quand les lumières s’éteignent : il commence souvent après, sous une autre forme. Les images circulent, les extraits se disséminent, les conversations se poursuivent, les interprétations s’installent. Ce qui comptait autrefois comme une performance ponctuelle devient aujourd’hui une série d’ondes successives.

Dès lors, la posture des dirigeants change. Ils ne “produisent” plus un événement comme on fabrique un objet fini. Ils doivent concevoir un système vivant, capable d’engager des publics qui ne sont plus passifs. Le public n’assiste plus seulement : il participe, il documente, il commente, il prolonge. La scène interne et la scène externe deviennent indissociables. Une convention, un séminaire, une assemblée générale ne sont plus des moments clos : ils se fragmentent en contenus, se transforment en signaux, alimentent des récits secondaires, parfois contradictoires. Le dirigeant ne contrôle plus le récit ; il doit apprendre à gouverner les conditions de sa circulation.

Dans cette logique, Caiazzo identifie trois leviers particulièrement déterminants : l’authenticité, la résonance et la continuité. L’authenticité, d’abord, parce que l’époque ne supporte plus la dissonance. Une intervention ne peut plus se réduire à la qualité d’un texte : elle doit être cohérente avec l’ensemble du dispositif. La gestuelle, la scénographie, le rythme, le symbole, l’organisation des séquences : tout communique. Un propos sophistiqué soutenu par une mise en scène creuse est immédiatement perçu comme faux. L’événementiel standardisé, interchangeable, ne tient plus : il est repéré comme un décor sans vérité.

La résonance, ensuite. L’événement ne se mesure plus à l’intensité de l’instant, mais à la capacité de propagation. Publications, lives, hashtags, relais, leaders d’opinion, conversations internes et externes : l’influence se calcule dans l’engagement et la diffusion. Cela oblige à penser l’événement non comme une parenthèse, mais comme un système de diffusion continue, où chaque élément doit pouvoir produire des répliques. Une séquence réussie n’est plus celle qui impressionne dans la salle ; c’est celle qui survit à sa circulation, qui reste lisible quand elle devient extrait, image, phrase, signal.

La continuité, enfin. Produire un moment fort reste utile, mais inscrire ce moment dans un cycle cohérent devient plus stratégique. L’événement n’est plus un “coup”, mais une série. Les organisations qui inspirent la confiance sont celles qui rendent visibles leur trajectoire : évolution, engagement, impact dans la durée. Dans cette perspective, l’événement devient un chapitre d’un récit plus large, un point d’appui dans une dynamique. Il ne s’agit plus de provoquer une émotion ponctuelle, mais de construire une cohérence durable.

Le rôle de l’accompagnateur, tel que Caiazzo le décrit, consiste précisément à déplacer les organisations d’une logique de spectacle vers une logique de système. L’objet – la conférence, la convention, le forum – devient secondaire par rapport au dispositif : le récit, les interactions, les relais, la manière dont l’expérience se prolonge. La question centrale change : ce n’est plus “que dites-vous ?” mais “que mettez-vous en action ?”. L’enjeu n’est plus de faire savoir, mais de faire vivre. L’événement cesse d’être un élément parmi d’autres : il devient une plateforme d’influence.

Dans un monde bifurqué, la différence stratégique ne tient pas seulement à la puissance des moyens. Elle tient à la capacité d’orchestration : lire les signaux, anticiper les relais, fabriquer de la cohérence dans un environnement où tout circule. Concevoir un écosystème plutôt qu’un rendez-vous. Activer une communauté plutôt qu’une audience. Construire une trajectoire plutôt qu’un discours. L’événementiel devient alors une discipline du réel : non pas une vitrine, mais une infrastructure qui produit, organise et stabilise l’influence.

Bifurcation – Notre nouveau monde après la communication (Manuel Lagny & Mathieu Gabai) sort le 12 février aux Éditions de l’Éclaireur.

Disponible en prévente : https://www.editionsdeleclaireur.fr/bifurcation-manuel-lagny-mathieu-gabai

Armand Caiazzo

Armand Caiazzo est spécialiste de la communication corporate et de l’événementiel institutionnel. Ancien dirigeant de Publicis Events, il a exercé des responsabilités stratégiques au sein du groupe Publicis. Il a cofondé Human & Partners et créé tell me! (2022), accompagnant des dirigeants sur des dispositifs à portée internationale.