Explosion des data centers : un risque croissant pour l’environnement

Le 26 janvier 2026, une étude de l’Agence de la transition écologique (Ademe) a souligné un phénomène alarmant, la consommation électrique des centres de données en France pourrait être multipliée par 3,7 d’ici 2035, et jusqu’à 4,4 en tenant compte de la part importée pour répondre aux usages nationaux. Cette tendance soulève des interrogations majeures sur son impact écologique, alors que le mot-clé environnement revient de plus en plus dans le débat technologique.

L’empreinte énergétique des data centers explose avec l’essor de l’IA

En 2025, les 352 data centers français ont consommé environ 10 TWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 10 agglomérations de 100 000 habitants, selon l’Ademe. À l’échelle nationale, cela représente environ 2,2 % des 449 TWh de consommation totale, ce qui demeure marginal… pour l’instant. Cependant, cette proportion est en passe de croître rapidement. L’Ademe alerte : « La consommation d’électricité induite par les usages français pourrait progresser d’un facteur de 3,7 d’ici 2035 ». L’enjeu est d’autant plus aigu que ces installations ne se contentent pas de consommer de l’électricité : leur refroidissement nécessite aussi d’importantes quantités d’eau, contribuant à une pression croissante sur les ressources naturelles et l’environnement.

À mesure que se développent les technologies d’intelligence artificielle, les besoins en calcul explosent. Les centres de données doivent héberger et faire fonctionner des serveurs ultra-puissants 24 heures sur 24. Cette course à la puissance accentue l’intensité énergétique du numérique, avec des demandes pouvant atteindre entre 100 et 200 mégawatts pour certains sites. Dans les zones littorales comme Marseille, les préoccupations locales se multiplient, notamment en raison des impacts sur la biodiversité marine et le stress hydrique.

Entre souveraineté numérique et dépendance énergétique : un dilemme stratégique

L’étude de l’Ademe met également en lumière une source de préoccupation majeure, la dépendance extérieure de la France pour le stockage et le traitement de ses données numériques. Une part significative des services utilisés sur le territoire repose en effet sur des infrastructures situées à l’étranger, notamment aux États-Unis, où sont basés les grands opérateurs du cloud mondial. Cette situation soulève des enjeux critiques de souveraineté numérique, mais aussi d’externalisation de l’empreinte environnementale, puisque une partie de la consommation électrique liée aux usages français se produit hors du territoire national, échappant aux mécanismes de régulation et de comptabilité carbone locaux.

Dans le scénario dit de « non-intervention », l’empreinte carbone associée à ces flux numériques pourrait croître bien au-delà des estimations actuelles. Le rapport pointe en particulier les usages les plus énergivores : l’intelligence artificielle, les cryptomonnaies, les plateformes de streaming vidéo ou pornographique, mais aussi les outils de stockage en ligne de plus en plus plébiscités par les entreprises comme par les particuliers. Cette explosion des besoins génère une dynamique immobilière autour des grandes villes. Des groupes comme Amazon Web Services, Microsoft ou OVHCloud multiplient les projets d’implantation de data centers, parfois à proximité de zones industrielles sensibles. À Marseille, plusieurs installations sont déjà opérationnelles et d’autres projets sont en cours d’étude, suscitant de vives tensions locales. Des élus dénoncent une logique de croissance non régulée, dont les effets écologiques sont mal anticipés.

Réduire l’empreinte environnementale des infrastructures numériques : une urgence absolue

Face à cette situation, l’Ademe propose plusieurs scénarios de régulation, fondés sur l’efficacité énergétique, le recours aux énergies renouvelables, la mutualisation des infrastructures et le développement de technologies de refroidissement moins consommatrices. L’objectif : freiner la progression exponentielle de la demande énergétique des data centers tout en maintenant une transition numérique maîtrisée. Certaines entreprises commencent à intégrer ces préoccupations dans leur stratégie. Des innovations émergent, comme l’usage de systèmes de refroidissement par immersion, ou la récupération de chaleur pour des réseaux de chauffage urbain. Mais ces initiatives demeurent encore marginales à l’échelle du parc global. En l’état, les gains d’efficacité ne compensent pas l’augmentation brutale des volumes de données traitées.

À l’échelle mondiale, la consommation électrique des centres de données a atteint 415 TWh en 2024, un chiffre appelé à grimper fortement selon les projections de l’Agence internationale de l’énergie. L’environnement mondial est donc sous pression, et les appels à une sobriété numérique se font de plus en plus insistants. À l’heure de l’urgence climatique, l’optimisation énergétique des infrastructures numériques devient un enjeu stratégique, tant pour les politiques publiques que pour les acteurs privés.