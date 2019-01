Prada renforce sa stratégie RSE avec un conseil consultatif

Publié le: samedi 26 janvier 2019

La marque de luxe italienne Prada a annoncé qu’elle allait se doter d’un nouvel organe RSE en interne. Ce futur conseil consultatif devra piloter des initiatives pour assurer une meilleure représentation de la diversité au sein de l’entreprise et dans sa stratégie de communication.

L’année 2018 a été plus que mouvementée pour l’industrie de l’habillement. Les grandes enseignes comme les marques de luxe ont été nombreuses à faire l’objet de critiques. En cause : l’usage de certaines matières animales, la destruction d’invendus en grandes quantités, mais aussi des campagnes publicitaires jugées racistes. Prada a été l’une des marques concernées par cette dernière accusation. Sa collection Pradamania a fait l’objet de vives critiques. Elle mettait en scène des personnages noirs, dont les détails du visage étaient disproportionnés et rappelaient les caricatures des Black Faces.

L’entreprise a présenté des excuses publiques, mais elle ne s’est pas arrêtée là. Prada a décidé de se doter, dès 2019, d’un conseil consultatif. Il vient renforcer sa stratégie RSE interne pour atteindre une plus grande diversité. Le but de la marque n’est pas seulement d’étouffer les campagnes de mauvaise presse, mais plutôt de faire preuve de transparence dans ses process. L’entreprise italienne souhaite ainsi tendre vers une image plus actuelle et plus responsable.