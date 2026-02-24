votre destination familiale

incontournable en camping Normandie

Ce camping Normandie bénéficie d’un emplacement privilégié : niché dans un parc arboré de 10 hectares, offrant une atmosphère naturelle unique qui ravit petits et grands. Grâce à sa situation stratégique, il constitue une base idéale pour explorer les célèbres plages du Débarquement et les richesses historiques du Calvados.

Port-en-Bessin, petit port typique de la région, se trouve à seulement 600 mètres du camping Portland. En y séjournant, les familles peuvent facilement accéder à des commerces, restaurants, boulangeries et attractions locales qui font tout le charme de cette commune normande.



Ouvert chaque année du début avril au début novembre, le camping accueille ses visiteurs dans un cadre convivial et paisible où la convivialité est au centre de l’expérience.

Des installations pour toute la famille

Le Camping Portland a été conçu pour répondre aux attentes des familles en quête d’activités variées et d’infrastructures modernes. Il dispose d’un espace aquatique complet comprenant une piscine couverte et chauffée, une piscine extérieure avec bain à remous, toboggans aquatiques, une pataugeoire pour les plus petits et une rivière à contre-courant.

Les enfants sont au centre de l’attention avec des clubs dédiés à tous les âges, allant des tout- petits aux adolescents, proposant animations, jeux et activités encadrées. Cela permet aux parents de se détendre tout en sachant leurs enfants entre de bonnes mains.

Pour les amateurs de sport et de loisirs, le camping met à disposition un terrain multisports, des tables de ping-pong, des espaces de pétanque et des zones de jeux intérieurs. Le tout est pensé pour encourager les échanges en famille ou avec d’autres vacanciers, dans une ambiance détendue et amicale.

Enfin, le camping offre des installations pratiques avec des emplacements spacieux comprenant des sanitaires privatifs, ou encore des services de laverie et de location d’équipements pour bébé, garantissant confort et praticité pour tous.

Des hébergements adaptés pour tous les styles

Le Camping Portland propose une large gamme d’hébergements pour s’adapter aux besoins des familles. Avec 198 locations de cottages, dont plusieurs en version premium, chacun peut choisir l’option qui lui convient. Ces cottages modernes et bien équipés offrent un confort optimal pour des séjours prolongés ou de simples escapades.

Pour les amateurs de camping traditionnel, plus de 100 emplacements sont disponibles, offrant de vastes surfaces pour installer tentes, caravanes ou camping-cars. Certains emplacements disposent même de sanitaires privatifs, une option pratique surtout pour les familles avec de jeunes enfants.

Chaque hébergement ou emplacement est pensé pour offrir une expérience en harmonie avec la nature environnante, tout en restant proche des commodités du site. La proximité des zones de jeux, de la piscine ou du restaurant facilite la vie quotidienne et renforce la convivialité du camping.

De plus, les animaux de compagnie sont les bienvenus, ce qui permet aux familles de ne pas laisser leurs compagnons à quatre pattes derrière elles et de profiter ensemble des plaisirs de la Normandie.

À deux pas des plages du Débarquement et des trésors de Normandie

Ce qui distingue particulièrement le Camping Portland, c’est sa proximité avec les sites historiques emblématiques de la région. En effet, il se trouve à seulement 5 km d’Omaha Beach, l’une des plages du Débarquement les plus célèbres, où familles et visiteurs peuvent explorer les lieux, les mémoriaux et comprendre l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. :

Les cellules mémorielles, musées et plages alentours offrent une immersion complète dans l’histoire, tout en permettant des moments d’échanges éducatifs entre adultes et enfants. C’est une opportunité unique de mêler vacances et expérience culturelle profonde.

À seulement 9 km, la ville médiévale de Bayeux invite elle aussi à la découverte avec sa célèbre tapisserie et son centre historique charmant, parfait pour une excursion en famille dans une ville riche en traditions et en patrimoine.

Les amateurs de plein air pourront également profiter des sports nautiques à proximité, comme la planche à voile, le char à voile ou le stand up paddle, ainsi que des pistes cyclables qui sillonnent la Normandie, offrant des panoramas exceptionnels sur la côte et la campagne environnante.