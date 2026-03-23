La méningite se propage à un rythme jamais vu et les autorités tirent la sonnette d’alarme

Une épidémie de méningite à méningocoques secoue actuellement le Royaume‑Uni, mettant la population en alerte et entraînant une forte mobilisation des autorités sanitaires. Signalée le 18 mars 2026 par Sky News, cette crise prend une ampleur nationale, touchant particulièrement le comté de Kent et la ville de Canterbury. Selon les rapports, 27 cas ont été confirmés par la UK Health Security Agency (UKHSA), dont deux décès. Une gestion coordonnée et rigoureuse est indispensable pour contenir cet incident sans précédent.

Réaction et zones concernées

La situation a franchi une étape importante, passant d’un problème local à une prise en charge nationale. Les cas se concentrent autour du Club Chemistry à Canterbury, un lieu qui a accueilli plus de 2 000 personnes lors des soirées du 5 au 7 mars. Ce club est pointé comme le foyer probable de la propagation, qualifié d’« événement super‑propagateur » par Susan Hopkins, directrice générale de l’UKHSA. Tous les cas ont été déclarés dans la région de Canterbury, touchant surtout des étudiants de l’University of Kent ainsi que quatre établissements scolaires du comté.

Mesures et interventions sanitaires

Face à la gravité de la situation, environ 5 000 étudiants résidant dans des logements universitaires du Kent sont invités à se faire vacciner contre la méningite B (menB). Parallèlement, quatre centres à Canterbury proposent des traitements antibiotiques et ont déjà distribué 11 000 doses. Ces actions visent à freiner la propagation rapide de la maladie, qualifiée d’« explosive » par Hopkins, et montrent l’importance d’une intervention précoce.

Les autorités ont rapidement réagi, notamment le Secrétaire à la Santé, Wes Streeting, qui a informé le Parlement du caractère inédit de l’épidémie. Il a aussi insisté sur l’urgence d’étendre la vaccination, rappelant que, même si le vaccin menB est disponible depuis 2015 pour les enfants, la majorité des étudiants ne seraient pas vaccinés.

Ce que ça change pour les personnes touchées

Parmi les victimes figurent deux jeunes personnes décédées : Juliette, une lycéenne de 18 ans de Faversham, et un étudiant de 21 ans de l’université du Kent. Leurs décès rappellent la vulnérabilité des populations étudiantes face à cette crise. Selon des témoignages, la panique gagne les étudiants de la région, alimentant les craintes de nouvelles infections.

Les autorités françaises ont aussi repéré un cas importé lié à la situation britannique. Une personne ayant fréquenté l’université du Kent a été hospitalisée en France, et des mesures préventives ont été mises en place rapidement pour limiter tout risque de transmission.