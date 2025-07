Investir pour vos petits : les erreurs à éviter absolument !

Avec l’économie qui évolue et les choix d’investissement qui se multiplient, il faut bien réfléchir aux solutions financières pour préparer l’avenir de ses enfants ou petits-enfants. Le 18 juillet 2025, un article met en lumière différentes alternatives au Livret A. Jusque-là, le Livret A a souvent été vu comme un placement sûr, surtout par les grands-parents qui veulent constituer une petite cagnotte pour leurs descendants. Mais selon vos objectifs financiers, ce n’est peut-être pas la meilleure option.

Le Livret Jeune : une solution sympa

Le Livret Jeune est une option intéressante pour les 12 à 25 ans. Ce produit d’épargne réglementé bénéficie de l’exonération fiscale et garantit une certaine sécurité. En juillet 2025, son taux est fixé à un minimum de 2,4 %, pouvant aller jusqu’à 4 % selon la banque. Son plafond est limité à 1 600 € et il permet des dépôts et retraits libres, en garantissant que les intérêts ne sont pas soumis à l’impôt ni aux prélèvements sociaux. Ce côté flexible, associé aux avantages fiscaux, en fait un bon choix pour commencer à épargner dès le plus jeune âge.

Le Livret d’épargne populaire : pour les ménages modestes

Pour les familles aux revenus limités, le Livret d’épargne populaire (LEP) s’avère particulièrement intéressant. En 2025, il offre un taux attractif de 3,5 % avec un plafond de 10 000 €. L’argent est accessible à tout moment, sans frais ni risque de perte, ce qui le rend pratique si un coup de pouce est nécessaire rapidement. De plus, les intérêts générés sont exempts d’impôt et de prélèvements sociaux. Cependant, l’ouverture du LEP est réservée aux foyers remplissant certains critères de revenus.

Le plan épargne logement : investir sur le long terme

Dès la naissance, il est possible d’ouvrir un Plan Épargne Logement (PEL), sous réserve d’un accord parental. Ce produit garantit un taux de 1,75 % brut en 2025 et demande des versements réguliers d’au moins 540 € par an. Même si les fonds restent bloqués pendant quatre ans, le PEL permet ensuite d’obtenir un prêt immobilier à taux préférentiel. Avec un plafond fixé à 61 200 €, le PEL est une option sérieuse pour ceux qui envisagent d’acheter un logement plus tard.

L’assurance-vie : transmettre en toute sérénité

L’assurance-vie se démarque en permettant de désigner directement les petits-enfants comme bénéficiaires de votre capital. Les fonds investis ne seront disponibles qu’à l’échéance ou en cas de décès du souscripteur. Si le décès survient avant l’âge de 70 ans, chaque bénéficiaire peut toucher jusqu’à 152 500 € exonérés de droits de succession. Après 70 ans, ce plafond global descend à 30 500 €. Il est vivement recommandé de rédiger une clause bénéficiaire qui inclut tous les petits-enfants pour une répartition équitable. Faites aussi attention aux primes que l’administration pourrait considérer comme « manifestement exagérées », car l’âge change tout pour votre patrimoine.

Agir avant 70 ans : profiter pleinement des avantages fiscaux

Pour tirer le meilleur parti des avantages fiscaux de l’assurance-vie, il est recommandé de verser les primes avant 70 ans, car c’est un choix privilégié des Français en 2025. Ainsi, chaque bénéficiaire pourra recevoir jusqu’à 152 500 € exonérés de droits de succession avant cet âge, contre seulement 30 500 € après. Cette stratégie facilite une transmission du patrimoine qui se fait de manière avantageuse sur le plan fiscal.

Choisir entre ces différentes options peut vraiment changer la donne dans la constitution et la transmission du patrimoine destiné aux futures générations. Chacune de ces alternatives a ses atouts particuliers, qui valent le détour selon votre situation personnelle et familiale.